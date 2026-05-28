Κλείδωσε ο καιρός του Αγίου Πνεύματος: Πού θα έχει ήλιο και πού θα βρέξει

Η ΕΜΥ δίνει αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές για το τριήμερο, με λίγες αστάθειες κυρίως στα ορεινά.

Με καλές καιρικές συνθήκες, θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και αρκετό ήλιο στις περισσότερες περιοχές θα κυλήσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Η εικόνα του καιρού, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, δείχνει ότι όσοι σχεδιάζουν μικρές αποδράσεις ή τα πρώτα μπάνια στη θάλασσα θα έχουν γενικά σύμμαχο τον καιρό, αν και δεν θα λείψουν κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ηπειρωτικά και στα ορεινά.

Το τριήμερο με μια ματιά

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μέσα στην ημέρα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα εμφανιστούν πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα δυτικά ηπειρωτικά. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κάτι που χρειάζεται λίγη προσοχή για όσους θα ξεκινήσουν νωρίς ταξίδι.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα είναι αρχικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια.

Την Κυριακή η εικόνα θα είναι ακόμη πιο καλοκαιρινή. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αναμένονται κυρίως στα ορεινά, χωρίς όμως να χαλούν τη συνολική εικόνα της ημέρας. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα νότια πελάγη θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα, ο καιρός θα κρατήσει γενικά καλό πρόσωπο, αλλά στα βόρεια θα υπάρχουν περισσότερες νεφώσεις. Εκεί αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά μπορεί να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 μποφόρ, δυτικοί βορειοδυτικοί στα δυτικά και δυτικοί νοτιοδυτικοί στα ανατολικά. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Με λίγα λόγια, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι κατάλληλο για εκδρομές και θάλασσα στις περισσότερες περιοχές, με τις μόνες παραφωνίες να εντοπίζονται στα ορεινά και κυρίως στα βόρεια τη Δευτέρα.

