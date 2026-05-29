Η Ινδία σε συναγερμό: Ζητά από τους πολίτες να αφήνουν δοχεία με νερό έξω από σπίτια και μαγαζιά

Η Ινδία βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν από τους πιο σκληρούς καύσωνες των τελευταίων ετών, με θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές πλησιάζουν τους 48 βαθμούς Κελσίου.

Ο καύσωνας στην Ινδία δεν είναι πια απλώς μια δύσκολη καθημερινότητα. Είναι μια κατάσταση που πιέζει εκατομμύρια ανθρώπους, δοκιμάζει τις αντοχές των πόλεων και αναγκάζει την κυβέρνηση να απευθύνει δημόσιες εκκλήσεις για προσοχή, νερό και αλληλεγγύη. Σε αρκετές περιοχές της χώρας, οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει σε επίπεδα που κάνουν επικίνδυνη ακόμη και μια απλή μετακίνηση μέσα στη μέρα.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι κάλεσε τους πολίτες να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, καθώς η ζέστη γίνεται όλο και πιο αφόρητη. Ζήτησε από τον κόσμο να πίνει συχνά νερό, να έχει πάντα μαζί του ένα μπουκάλι όταν βγαίνει από το σπίτι και να προσφέρει νερό σε όποιον το χρειάζεται. Η πιο χαρακτηριστική του έκκληση, όμως, ήταν να αφήνουν οι πολίτες μπολ και δοχεία με νερό έξω από σπίτια, μπαλκόνια, ταράτσες, καταστήματα και γραφεία, ώστε να μπορούν να δροσιστούν πουλιά και ζώα.

Όταν η ζέστη γίνεται απειλή

Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι οι κίνδυνοι δεν είναι θεωρητικοί. Η αφυδάτωση, η θερμική εξάντληση και η θερμοπληξία μπορούν να εμφανιστούν γρήγορα, ειδικά σε ηλικιωμένους, παιδιά, ανθρώπους με προβλήματα υγείας και όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Γι’ αυτό οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες: λιγότερες μετακινήσεις τις μεσημεριανές ώρες, ελαφριά ρούχα, σκιά, ξεκούραση και διαρκής ενυδάτωση.

Το πρόβλημα, όμως, δεν σταματά στην υγεία. Η ακραία ζέστη έχει ανεβάσει στα ύψη και την κατανάλωση ρεύματος, καθώς εκατομμύρια νοικοκυριά χρησιμοποιούν ανεμιστήρες και κλιματιστικά για να αντέξουν. Σε μια χώρα με τεράστιες ανισότητες, αυτό δεν είναι αυτονόητο για όλους. Για πολλούς ανθρώπους, ειδικά για όσους δουλεύουν στον δρόμο ή ζουν σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε σταθερή ψύξη, ο καύσωνας είναι καθημερινή μάχη.

Οι ειδικοί προειδοποιούν εδώ και καιρό ότι τα κύματα ζέστης στην Ινδία γίνονται πιο συχνά, πιο έντονα και πιο παρατεταμένα. Αυτό που κάποτε έμοιαζε με ακραίο καιρικό επεισόδιο, πλέον εμφανίζεται όλο και πιο συχνά ως μέρος μιας νέας πραγματικότητας. Και μέσα σε αυτήν, ένα απλό δοχείο με νερό έξω από ένα σπίτι μοιάζει μικρή κίνηση. Αλλά σε μια μέρα 48 βαθμών, μπορεί να κάνει διαφορά.