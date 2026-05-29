Παιχνίδια εντυπώσεων από τουρκικά ΜΜΕ περί «παρενόχλησης» Τούρκου ψαρά – Η απάντηση του Λιμενικού

Η τουρκική εφημερίδα Takvim ισχυρίζεται ότι ελληνικό σκάφος παρενόχλησε τουρκικό αλιευτικό εντός τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας, προκαλώντας ένταση

Οι Τούρκοι συνεχίζουν να «βομβαρδίζουν» με προπαγανδιστικά δημοσιεύματα ανήμερα της 29ης Μαΐου του 1453 και της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Μετά το εμπρηστικό πρωτοσέλιδο της Turkiye με τον Μωάμεθ, ήρθε το δημοσίευμα της εφημερίδας Takvim να επαναφέρει περιστατικό στο Αιγαίο.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής παρενόχλησε τουρκικό αλιευτικό εντός περιοχής τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, το περιστατικό αφενός δεν είναι πρόσφατο, καθώς είχε καταγραφεί στις 18 Δεκεμβρίου 2025, αφετέρου δεν υπήρξε συνέχεια ή περαιτέρω κλιμάκωση.



