«Korydallos Bar»: Βίντεο με αρχιμαφιόζους, ποτά και τραπ μέσα στις φυλακές προκαλεί σάλο

Bίντεο μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς δείχνει βαρυποινίτες να ζουν σκηνές που κάθε άλλο παρά θυμίζουν σωφρονιστικό κατάστημα.

Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο που φέρεται να τραβήχτηκε μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού και δείχνει κρατούμενους να έχουν στήσει σκηνικό που θυμίζει περισσότερο μπαρ παρά κελί. Το υλικό, το οποίο προβλήθηκε από το MEGA και σύμφωνα με τις πληροφορίες τραβήχτηκε πριν από περίπου 10 ημέρες, ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τους τοίχους της μεγαλύτερης φυλακής της χώρας.

Στο βίντεο εμφανίζεται ένας κρατούμενος αφγανικής καταγωγής, ο οποίος περιγράφεται ως αρχιμαφιόζος, να κάθεται σε τραπέζι φορώντας χρυσές αλυσίδες, να καπνίζει, να πίνει αλκοόλ και να ακούει δυνατά τραπ μουσική. Η εικόνα από μόνη της είναι αρκετή για να προκαλέσει ερωτήματα. Όχι μόνο για το πώς βρέθηκαν μέσα στη φυλακή ποτά και κινητά, αλλά και για το πώς ένα τέτοιο σκηνικό στήθηκε και καταγράφηκε χωρίς να υπάρξει άμεση παρέμβαση.

Το βίντεο που άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τον Κορυδαλλό

Δίπλα στον συγκεκριμένο κρατούμενο φαίνεται και άλλος συγκρατούμενός του να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο, κάτι που εντείνει ακόμη περισσότερο τον προβληματισμό. Η χρήση κινητών μέσα στις φυλακές αποτελεί διαχρονικό πονοκέφαλο για τις αρχές, καθώς συνδέεται όχι μόνο με παραβίαση των κανόνων κράτησης, αλλά και με τη δυνατότητα οργάνωσης παράνομων δραστηριοτήτων από το εσωτερικό των καταστημάτων κράτησης.

Σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί, ο κρατούμενος που εμφανίζεται στο επίμαχο υλικό φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν, με υποθέσεις που περιλαμβάνουν διακίνηση ναρκωτικών, ανθρωποκτονίες και απαγωγές. Το γεγονός αυτό κάνει την υπόθεση ακόμη πιο σοβαρή, καθώς δεν μιλάμε για ένα απλό πειθαρχικό παράπτωμα, αλλά για εικόνες που δημιουργούν την αίσθηση ότι σκληροί ποινικοί μπορούν να απολαμβάνουν προνόμια μέσα σε χώρο αυστηρής φύλαξης.

Η υπόθεση προκαλεί ήδη αντιδράσεις, ενώ αναμένεται να φανεί αν θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση και έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραβήχτηκε το βίντεο. Γιατί εδώ δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη βίντεο που έγινε viral. Πρόκειται για εικόνες που αγγίζουν τον πυρήνα του σωφρονιστικού συστήματος και φέρνουν στην επιφάνεια ένα παλιό, δύσκολο και ενοχλητικό ερώτημα: ποιος κάνει κουμάντο, τελικά, μέσα στις φυλακές;

