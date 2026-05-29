Έλληνας συνελήφθη στη Βρετανία για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν – Στο επίκεντρο υπόθεση παρακολούθησης δημοσιογράφου

Στα χέρια των βρετανικών αρχών βρίσκεται ένας 46χρονος Έλληνας υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών που φέρεται να συνδέεται με το Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Ιωάννης Αϊδινίδης, κάτοικος Μονάχου, συνελήφθη στις 16 Μαΐου και αντιμετωπίζει κατηγορίες βάσει του βρετανικού Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας.

Η υπόθεση συνδέεται με φερόμενη παρακολούθηση δημοσιογράφου του τηλεοπτικού δικτύου «Iran International», ενός μέσου ενημέρωσης με έδρα το Λονδίνο που ασκεί συχνά κριτική στην ιρανική κυβέρνηση. Οι βρετανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η δραστηριότητα αυτή να σχετίζεται με ευρύτερο σχέδιο που αφορούσε ακόμη και απόπειρα δολοφονίας του συγκεκριμένου δημοσιογράφου.

Ο 46χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Πρωτοδικείου του Γουέστμινστερ, όπου θα του απαγγελθούν επισήμως οι κατηγορίες.

Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, η αστυνομία διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για άμεση ή ευρύτερη απειλή κατά της δημόσιας ασφάλειας.

«Γνωρίζουμε ότι η υπόθεση αυτή προκαλεί ανησυχία, ιδιαίτερα στους ανθρώπους που εργάζονται στα περσόφωνα μέσα ενημέρωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε η επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Λονδίνου, Χέλεν Φλάναγκαν.

Όπως ανέφερε, οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με οργανισμούς και πρόσωπα που ενδέχεται να επηρεάζονται από την έρευνα, παρέχοντας οδηγίες και μέτρα προστασίας όπου κρίνεται απαραίτητο.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ερευνών των βρετανικών αρχών για φερόμενες δραστηριότητες ξένων κρατών στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, με το Ιράν να βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο μικροσκόπιο των υπηρεσιών ασφαλείας.

