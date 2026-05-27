Η μεγαλύτερη θαλάσσια γέφυρα στον κόσμο: 55 χιλιομέτρων και μείωση του χρόνου ταξιδιού των 3 ωρών σε 30 λεπτά (vid)

Η εντυπωσιακή γέφυρα Χονγκ Κονγκ-Ζουχάι-Μακάο συνδέει τρεις ασιατικές πόλεις, ενσωματώνοντας ένα υποθαλάσσιο τούνελ 6,7 χιλιομέτρων και δύο τεχνητά νησιά.

Ο κόσμος της μηχανικής και των κατασκευών είναι γεμάτος από σπουδαία έργα που ξεπερνούν τη λογική και προκαλούν τον θαυμασμό. Από τη μακρύτερη γέφυρα του κόσμου, που συνδέει τις κινεζικές πόλεις Νανκίν και Σαγκάη με μήκος που ξεπερνά τα 160 χιλιόμετρα, μέχρι το μακρύτερο υποθαλάσσιο τούνελ (υπό κατασκευή), που θα ενώσει τη Δανία με τη Γερμανία.

Ανάμεσα σε αυτές τις μεγακατασκευές ξεχωρίζει μία που συνδέει τρεις πόλεις στην Ασία. Πρόκειται για τη γέφυρα Χονγκ Κονγκ-Ζουχάι-Μακάο. Εγκαινιάστηκε το 2018, έχει μήκος 55 χιλιόμετρα, απαιτώντας επένδυση άνω των 18 δισεκατομμυρίων ευρώ, και το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της είναι ότι ένα μέρος της εκτείνεται κάτω από τον ωκεανό χάρη σε μια υποθαλάσσια σήραγγα 6,7 χιλιομέτρων.

Για την υλοποίησή της, εκτός από το τεράστιο οικονομικό κόστος, χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν και διάφορες φυσικές προκλήσεις. Βρίσκεται στην περιοχή του δέλτα του ποταμού Περλ, στη νότια Κίνα, μια ζώνη γνωστή για τις σκληρές κλιματικές συνθήκες και την έντονη σεισμική δραστηριότητα. Μια πρόκληση αντάξια του έργου, που ολοκληρώθηκε με ένα υποθαλάσσιο τούνελ το οποίο επιτρέπει τη συνεχή ροή της έντονης ναυτιλιακής κίνησης στην περιοχή.

30 λεπτά από 3 ώρες

Η είσοδος και η έξοδος από το τμήμα που διατρέχει τον βυθό της θάλασσας πραγματοποιείται μέσω δύο τεχνητών νησιών, τα οποία δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για την υλοποίηση του έργου. Και τα δύο νησιά, μαζί με τη σήραγγα, αποτελούν βασικό κομμάτι της γέφυρας, καθώς διασφαλίζουν ότι η θαλάσσια και η οδική κυκλοφορία δεν διακόπτονται σε κανένα σημείο.

Από τη στιγμή της κατασκευής της, η κινητικότητα στην περιοχή του δέλτα έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Η διαδρομή ανάμεσα στις πόλεις Χονγκ Κονγκ, Μακάο και Ζουχάι μειώθηκε από τις περίπου τρεις ώρες σε μόλις τριάντα λεπτά στην καλύτερη περίπτωση.

Η κατασκευή της ξεκίνησε το 2009 και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν οκτώ χρόνια αργότερα (2017), αν και τα εγκαίνια έγιναν τον Οκτώβριο του 2018. Για τη δημιουργία του υποθαλάσσιου τμήματος, η πρόσβαση στο οποίο γίνεται μέσω των νησιών, πραγματοποιήθηκε ισοπέδωση του θαλάσσιου πυθμένα, όπου τοποθετήθηκαν τμήματα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Διάρκεια ζωής και προϋπολογισμός

Η διάρκεια ζωής της γέφυρας εκτιμάται ότι θα είναι τουλάχιστον 120 χρόνια, ενώ η διαχειρίστρια εταιρεία διαβεβαιώνει ότι θα αρχίσει να αποφέρει κέρδη σε 30 χρόνια, μετά τη σημαντική αυτή οικονομική δαπάνη.

Αυτό αποτέλεσε και την κύρια πηγή αντιπαράθεσης σχετικά με την κατασκευή της, καθώς ο τελικός προϋπολογισμός ξεπέρασε κατά το ένα τέταρτο τις αρχικές προβλέψεις.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ