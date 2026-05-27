Ο Μπραντ Πιτ πιστεύει πως αυτή η ηθοποιός είναι η καλύτερη στην ιστορία: «Η πιο όμορφη γυναίκα στην οθόνη»

Ο Μπραντ Πιτ είχε εκφράσει σε παλαιότερη συνέντευξή του τον θαυμασμό του για μια συγκεκριμένη ηθοποιό, την οποία χαρακτήρισε ως την πιο όμορφη γυναίκα του σινεμά, καταρρίπτοντας τα στερεότυπα του «sex symbol».

Ο Μπραντ Πιτ έχει αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους ηθοποιούς της γενιάς του. Με μια εντυπωσιακή φιλμογραφία και δύο βραβεία Όσκαρ στο ενεργητικό του, στα 62 του χρόνια έχει κερδίσει επάξια τον τίτλο του θρύλου του Χόλιγουντ.

Ωστόσο, για τον ίδιο όλα ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του '90 με την ταινία «Θέλμα & Λουίζ» του Ρίντλεϊ Σκοτ, η οποία τον εκτόξευσε στην παγκόσμια δημοσιότητα. Εκεί υποδύθηκε έναν γοητευτικό περιπλανώμενο που σαγηνεύει μία από τις πρωταγωνίστριες, αναδεικνύοντας για πρώτη φορά την ιδιότητά του ως sex symbol – ένα χαρακτηριστικό που τον συνοδεύει πάντα, αλλά με το οποίο δεν ένιωσε ποτέ απόλυτα άνετα.

Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή του το 1996 στο περιοδικό Tiger Beat, δεν είχε ποτέ κάποιο συγκεκριμένο ανδρικό πρότυπο ως μοντέλο προς μίμηση. Αντίθετα, ανάμεσα στις γυναίκες ηθοποιούς της εποχής, υπήρχε μια πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα για εκείνον, η Νταϊάν Γουίστ.

Ο θαυμασμός του Μπραντ Πιτ για την Νταϊάν Γουίστ

Στα μέσα της δεκαετίας του '90, ο Μπραντ Πιτ είχε αναφέρει: «Γνωρίζω πολύ λίγους άνδρες που θαυμάζω. Γι' αυτό εκτιμώ τις παλιές ταινίες, επειδή δείχνουν έναν άνδρα που υπερασπίζεται τις αρχές του. Όπως ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Αντιπροσωπεύει τον τύπο του άνδρα που οι άνδρες θέλουν να είναι και οι γυναίκες θέλουν να έχουν δίπλα τους», εξήγησε ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον τίτλο του συμβόλου του σεξ και στο τι σημαίνει για τον ίδιο η ομορφιά στη μεγάλη οθόνη: «Όταν κοιτάζεις κάποιον, προσέχεις μόνο την εμφάνισή του; Αυτή είναι μόνο η πρώτη εντύπωση. Μετά υπάρχει αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να μην σου κάνει εντύπωση αμέσως, αλλά αρχίζεις να του μιλάς και ξαφνικά σου φαίνεται ο πιο όμορφος άνθρωπος στον κόσμο. Οι καλύτεροι ηθοποιοί δεν είναι εκείνοι που θεωρούνται λαμπερά σύμβολα του σεξ. Θα σου πω ποια είναι η αγαπημένη μου ηθοποιός: η Νταϊάν Γουίστ, και δεν θα την έλεγες σύμβολο του σεξ. Για μένα, η Νταϊάν Γουίστ είναι η πιο όμορφη γυναίκα στην οθόνη», εξήγησε.

Η σπουδαία καριέρα της Νταϊάν Γουίστ

Η Νταϊάν Γουίστ αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και καταξιωμένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Στα 78 της χρόνια, παραμένοντας ενεργή καλλιτεχνικά, έχει κερδίσει δύο βραβεία Όσκαρ για τις ταινίες «Η Χάνα και οι αδελφές της» και «Σφαίρες πάνω από το Μπρόντγουεϊ».

Και οι δύο αυτές επιτυχίες έφεραν την υπογραφή του Γούντι Άλεν, με τον οποίο συνεργάστηκε συνολικά πέντε φορές. Παράλληλα, η ηθοποιός έχει αφήσει το στίγμα της συμμετέχοντας σε άλλες σπουδαίες και δημοφιλείς ταινίες, όπως οι «Ο Ψαλιδοχέρης», «Το πορφυρό ρόδο του Καΐρου» και «Είμαι ο Σαμ».

