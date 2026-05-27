Αγρότης έβγαλε τόνους χαλικιού από προστατευμένο ποτάμι: Θα πληρώσει 700.000 ευρώ και η ζημιά θα αποκατασταθεί σε 30 χρόνια

Ένας αγρότης στη Βρετανία πλήρωσε περίπου 700.000 ευρώ και υποχρεώθηκε να αποκαταστήσει το προστατευμένο τμήμα του ποταμού.

Ένας αγρότης στη Βρετανία καταδικάστηκε για μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις περιβαλλοντικής καταστροφής των τελευταίων ετών, αφού παρενέβη χωρίς άδεια σε προστατευμένο τμήμα του ποταμού Lugg, στο Herefordshire της Αγγλίας.

Ο Τζον Πράις, εκατομμυριούχος αγρότης, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μεγάλης δικαστικής διαμάχης, όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε αφαιρέσει παράνομα τόνους χαλικιού από την κοίτη του ποταμού, χρησιμοποιώντας βαριά μηχανήματα, όπως εκσκαφείς, για να φτιάξει δρόμο και χώρο για άλογα στην ιδιοκτησία του.

Η καταστροφή σε ένα προστατευμένο ποτάμι

Η υπόθεση δεν περιορίστηκε μόνο στην αφαίρεση υλικών από το ποτάμι. Ο Πράις κατηγορήθηκε επίσης ότι ξερίζωσε 71 αιωνόβια δέντρα και άλλαξε τη φυσική ροή του ποταμού, προκαλώντας τεράστια ζημιά στο οικοσύστημα της περιοχής.

Με την αφαίρεση του χαλικιού και την καταστροφή της βλάστησης στις όχθες, χάθηκαν σημαντικοί βιότοποι για προστατευόμενα είδη. Ανάμεσά τους βρίσκονται η ευρωπαϊκή βίδρα, ο σολομός του Ατλαντικού, η λευκοπόδαρη καραβίδα, η ποταμίσια λάμπραινα, η σαρδέλα του ποταμού και ο γουλιανός.

Ο οικολόγος Ρίτσαρντ Φίσμπουρν εκτίμησε ότι το συγκεκριμένο τμήμα του ποταμού Lugg θα χρειαστεί από 20 έως 30 χρόνια για να ανακάμψει πλήρως. Με λίγα λόγια, η ζημιά δεν είναι κάτι που διορθώνεται με μερικές φυτεύσεις και λίγες εργασίες αποκατάστασης. Η φύση έχει τον δικό της χρόνο, και εδώ ο χρόνος αυτός μετριέται σε δεκαετίες.

Ο Πράις καταδικάστηκε σε φυλάκιση και υποχρεώθηκε να πληρώσει 600.000 λίρες, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 700.000 ευρώ. Παράλληλα, δεν αρκούσε απλώς να πληρώσει το πρόστιμο. Οι Αρχές τον υποχρέωσαν να αποκαταστήσει μέρος της ζημιάς που είχε προκαλέσει.

Υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και της Natural England, ο αγρότης έπρεπε να προχωρήσει σε αναφύτευση δέντρων και σε εργασίες αποκατάστασης τόσο στην κοίτη όσο και στις όχθες του ποταμού.

Η υπόθεση θεωρήθηκε ιδιαίτερα σοβαρή, επειδή δεν αφορούσε μια μικρή παράβαση ή μια απλή επέμβαση σε αγροτική γη. Επρόκειτο για αλλοίωση προστατευμένου φυσικού περιβάλλοντος, με συνέπειες που θα φαίνονται για πολλά χρόνια. Και αυτό είναι ίσως το πιο βαρύ στοιχείο της ιστορίας: η καταστροφή έγινε μέσα σε σχετικά μικρό διάστημα, αλλά η αποκατάστασή της θα απασχολεί την περιοχή για μια ολόκληρη γενιά.

