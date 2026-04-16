Ρομπότ με ύψος 2.19... διδάσκει μπάσκετ και κλέβει την παράσταση μέσω AI
Η τεχνολογία έχει μπει στην καθημερινότητα του ανθρώπου και η εξέλιξη συνεχίζεται. Η Toyota έκανε τα αποκαλυπτήρια στον «CUE7», ένα ρομπότ που παίζει μπάσκετ και βλέπει τον κόσμο από τα 2.19.
Όλα αυτά με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Εξαιρετική κίνηση, καλός χειρισμός μπάλας και ευστοχία στα σουτ. Το ρομπότ αποκαλύφθηκε στον κόσμο στην Toyota Arena Tokyo στην Ιαπωνία και θα το δει ο κόσμος στο ημίχρονο σε αγώνα της B.League, αναδεικνύοντας την πρόοδο της ρομποτικής τεχνολογίας.
