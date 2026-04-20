Ιστορική στιγμή στην Κίνα: Ρομπότ έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ Ημιμαραθωνίου κατά επτά λεπτά (vid)

Ανθρωποειδές ρομπότ κέρδισε τον ημιμαραθώνιο στην Κίνα και έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ που κατείχε ο Jacob Kiplimo, κατά επτά λεπτά.

Μια νέα εποχή για τον αθλητισμό και την τεχνολογία ανατέλλει, καθώς ένα ανθρωποειδές ρομπότ κατάφερε να ολοκληρώσει ημιμαραθώνιο σε χρόνο που ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνατότητες.

Κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ κατά τα 7 λεπτά!

Το ρομπότ με το όνομα «Lightning», δημιούργημα της κινεζικής εταιρείας Honor, διένυσε την απόσταση των 21 χιλιομέτρων σε μόλις 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Η επίδοση αυτή είναι εντυπωσιακά ταχύτερη από το παγκόσμιο ρεκόρ του Jacob Kiplimo, ο οποίος κατέχει την κορυφαία ανθρώπινη επίδοση με 57 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

Η διαφορά των σχεδόν επτά λεπτών αναδεικνύει την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας, αν αναλογιστεί κανείς ότι πέρυσι το αντίστοιχο ρομπότ είχε χρειαστεί πάνω από 2,5 ώρες.

Τα χαρακτηριστικά του «Lightning»

Με ύψος 169 εκατοστά και έντονο κόκκινο χρώμα, το «Lightning» χρησιμοποίησε συστήματα αυτόνομης πλοήγησης για να παραμείνει στη διαδρομή. Παρά τη θριαμβευτική νίκη, ο αγώνας δεν στερήθηκε απροόπτων για τα υπόλοιπα ανθρωποειδή.

Ένα ρομπότ έπεσε στην εκκίνηση, ενώ ένα άλλο προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ το «Lightning» έτρεξε αυτόνομα, περίπου το 40% των συμμετεχόντων ρομπότ ελεγχόταν ακόμη εξ αποστάσεως.

«Πέρασε από δίπλα μου σαν σίφουνας»

Ο Zhao Haijie, ο ταχύτερος άνθρωπος στον συγκεκριμένο αγώνα με χρόνο 1:07:47, περιέγραψε με δέος τη στιγμή που τα ρομπότ τον προσπέρασαν στην πίστα: «Ένιωσα ότι πήγαιναν εξαιρετικά γρήγορα. Απλά πέρασαν από δίπλα μου σαν σίφουνας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Κίνα επενδύει συστηματικά στον αθλητισμό των ανθρωποειδών. Μετά τη φιλοξενία των πρώτων «Αγώνων Ανθρωποειδών Ρομπότ» στο Πεκίνο το 2025, που περιλάμβαναν ποδόσφαιρο, πολεμικές τέχνες και πυγμαχία, η φετινή επιτυχία στον ημιμαραθώνιο επιβεβαιώνει ότι τα ρομπότ δεν είναι πλέον απλά εκθέματα, αλλά... ανταγωνιστές.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ