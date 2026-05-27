Συνελήφθη πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό 14χρονου: Κατηγορείται ότι τον έκλεισε στο πορτμπαγκάζ

Ο 14χρονος καταγγέλλει ότι πρώην παίκτης του Survivor τον χτύπησε στο κεφάλι και στη συνέχεια τον έβαλε στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου.

Σοβαρή υπόθεση με πρωταγωνιστή πρώην παίκτη του Survivor απασχολεί τις Αρχές, καθώς συνελήφθη μετά από καταγγελία για ξυλοδαρμό 14χρονου.

Ο ανήλικος υποστηρίζει ότι δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και στη συνέχεια μπήκε στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου, ενώ ο πρώην παίκτης αρνείται τις κατηγορίες και δίνει τη δική του εκδοχή για όσα έγιναν.

Η καταγγελία του 14χρονου και η εκδοχή του πρώην παίκτη

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το newsit.gr, η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε μετά από κλοπή σε κατάστημα που διατηρεί ο πρώην παίκτης του Survivor. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 14χρονος μαζί με ακόμη ένα άτομο φέρονται να μπήκαν στο μαγαζί και να άρπαξαν μια τσάντα με χρήματα και κινητά τηλέφωνα.

Ακολούθησε καταδίωξη, με τον ανήλικο να καταγγέλλει ότι ο πρώην παίκτης τον χτύπησε στο κεφάλι, χρησιμοποιώντας τα κλειδιά του σαν σιδηρογροθιά, και στη συνέχεια τον έβαλε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι.

Από την πλευρά του, ο πρώην παίκτης του Survivor αρνείται ότι χτύπησε το παιδί. Υποστηρίζει πως πράγματι το καταδίωξε μετά την κλοπή, όμως ο τραυματισμός του ανηλίκου προκλήθηκε όταν έπεσε μόνος του σε ρέμα με μπάζα.

Ο πρώην παίκτης αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου στο Αυτόφωρο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου και παράνομη βία σε βάρος ανηλίκου. Την ίδια ώρα, κατηγορίες αντιμετωπίζει και ο 14χρονος, μαζί με τον άγνωστο συνεργό του, για κλοπή κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Ο δικηγόρος του ανηλίκου, μιλώντας στο newsit.gr, ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος «δεν δείχνει το παραμικρό σημάδι μεταμέλειας» και έκανε λόγο για άγριο ξυλοδαρμό παιδιού. Όπως είπε, ο 14χρονος έχει δύο μεγάλα τραύματα στο κεφάλι, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και χρειάστηκε περισσότερα από 10 ράμματα.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι ο ανήλικος χτυπήθηκε ενώ ο κατηγορούμενος κρατούσε κλειδιά, ενώ στη συνέχεια, παρότι αιμορραγούσε, φέρεται να μπήκε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου. Χαρακτήρισε, μάλιστα, την πράξη «κτηνώδη συμπεριφορά».

Η πλευρά του ανηλίκου απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί κλοπής, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για να δικαιολογηθεί ο ξυλοδαρμός. Όπως σημείωσε ο δικηγόρος, ακόμη και αν ίσχυαν όσα υποστηρίζει η άλλη πλευρά, θα μπορούσε να υπάρξει ακινητοποίηση του παιδιού χωρίς να προκληθούν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν εντελώς διαφορετική εικόνα για το ίδιο περιστατικό.

