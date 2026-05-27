Συνελήφθη πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό 14χρονου: Κατηγορείται ότι τον έκλεισε στο πορτμπαγκάζ
Σοβαρή υπόθεση με πρωταγωνιστή πρώην παίκτη του Survivor απασχολεί τις Αρχές, καθώς συνελήφθη μετά από καταγγελία για ξυλοδαρμό 14χρονου.
Ο ανήλικος υποστηρίζει ότι δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και στη συνέχεια μπήκε στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου, ενώ ο πρώην παίκτης αρνείται τις κατηγορίες και δίνει τη δική του εκδοχή για όσα έγιναν.
Η καταγγελία του 14χρονου και η εκδοχή του πρώην παίκτη
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το newsit.gr, η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε μετά από κλοπή σε κατάστημα που διατηρεί ο πρώην παίκτης του Survivor. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 14χρονος μαζί με ακόμη ένα άτομο φέρονται να μπήκαν στο μαγαζί και να άρπαξαν μια τσάντα με χρήματα και κινητά τηλέφωνα.
Ακολούθησε καταδίωξη, με τον ανήλικο να καταγγέλλει ότι ο πρώην παίκτης τον χτύπησε στο κεφάλι, χρησιμοποιώντας τα κλειδιά του σαν σιδηρογροθιά, και στη συνέχεια τον έβαλε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι.
Από την πλευρά του, ο πρώην παίκτης του Survivor αρνείται ότι χτύπησε το παιδί. Υποστηρίζει πως πράγματι το καταδίωξε μετά την κλοπή, όμως ο τραυματισμός του ανηλίκου προκλήθηκε όταν έπεσε μόνος του σε ρέμα με μπάζα.
Ο πρώην παίκτης αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου στο Αυτόφωρο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου και παράνομη βία σε βάρος ανηλίκου. Την ίδια ώρα, κατηγορίες αντιμετωπίζει και ο 14χρονος, μαζί με τον άγνωστο συνεργό του, για κλοπή κατά συναυτουργία και κατά συρροή.
Ο δικηγόρος του ανηλίκου, μιλώντας στο newsit.gr, ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος «δεν δείχνει το παραμικρό σημάδι μεταμέλειας» και έκανε λόγο για άγριο ξυλοδαρμό παιδιού. Όπως είπε, ο 14χρονος έχει δύο μεγάλα τραύματα στο κεφάλι, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και χρειάστηκε περισσότερα από 10 ράμματα.
Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι ο ανήλικος χτυπήθηκε ενώ ο κατηγορούμενος κρατούσε κλειδιά, ενώ στη συνέχεια, παρότι αιμορραγούσε, φέρεται να μπήκε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου. Χαρακτήρισε, μάλιστα, την πράξη «κτηνώδη συμπεριφορά».
Η πλευρά του ανηλίκου απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί κλοπής, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για να δικαιολογηθεί ο ξυλοδαρμός. Όπως σημείωσε ο δικηγόρος, ακόμη και αν ίσχυαν όσα υποστηρίζει η άλλη πλευρά, θα μπορούσε να υπάρξει ακινητοποίηση του παιδιού χωρίς να προκληθούν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.
Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν εντελώς διαφορετική εικόνα για το ίδιο περιστατικό.