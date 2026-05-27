Οδύνη στο τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα: Την αποχαιρέτησαν συγγενείς και φίλοι

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτησαν συγγενείς και φίλοι τη Γωγώ Μαστροκώστα, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό.

Στο πλευρό της μέχρι το τέλος ήταν η οικογένειά της, με τον Τραϊανό Δέλλα και την κόρη τους, Βικτώρια, να βρίσκονται από νωρίς στην εκκλησία για το τελευταίο αντίο.

Ένας αποχαιρετισμός με αξιοπρέπεια

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας, ύστερα από μακρά μάχη με την υγεία της. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή από την κόρη της, Βικτώρια, η οποία με λίγα λόγια αποχαιρέτησε δημόσια τη μητέρα της.

Το πρωί της Τετάρτης, ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό γέμισε από ανθρώπους που θέλησαν να βρεθούν κοντά στην οικογένεια και να αποχαιρετήσουν μια γυναίκα που είχε δώσει τη δική της δύσκολη διαδρομή με δύναμη και σιωπηλή αξιοπρέπεια.

Ο Τραϊανός Δέλλας βρέθηκε από νωρίς στον ναό. Λίγο αργότερα, συνόδευσε την κόρη του, Βικτώρια, η οποία έφτασε στην εκκλησία κρατώντας το χέρι του πατέρα της.

Στην εκκλησία βρέθηκαν επίσης η μητέρα της Γωγώς Μαστροκώστα, τα αδέλφια της, συγγενείς και στενοί φίλοι. Ανάμεσά τους άνθρωποι που την είχαν ζήσει από κοντά, μακριά από τη δημόσια εικόνα και τα φώτα.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό, ενώ η ταφή θα γίνει στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της. Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων ζητήθηκε να γίνουν δωρεές στο Ίδρυμα Φλόγα.

Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε γίνει γνωστή μέσα από την παρουσία της στον χώρο της γυμναστικής, της τηλεόρασης και της δημόσιας ζωής, όμως τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει έναν πιο ήσυχο δρόμο. Δεν διεκδικούσε την προβολή. Δεν έκανε τη μάχη της θέαμα. Κι αυτό, ίσως, είναι από τα στοιχεία που έμειναν πιο έντονα σε όσους τη θυμούνται.

Η σχέση της με τον Τραϊανό Δέλλα υπήρξε από εκείνες που άντεξαν στον χρόνο. Μαζί απέκτησαν την κόρη τους, Βικτώρια, και κράτησαν για χρόνια την προσωπική τους ζωή όσο γινόταν μακριά από την υπερβολή της δημοσιότητας.

