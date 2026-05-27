Τι λέει ο Κώστας Παπαδόπουλος του Survivor για την καταδίωξη και τον τραυματισμό 14χρονου

Στη δική του εκδοχή για το περιστατικό με τον 14χρονο στο Μενίδι στάθηκε ο Κώστας Παπαδόπουλος, μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση ξυλοδαρμού ανηλίκου.

Ο πρώην παίκτης του Survivor αρνείται ότι χτύπησε το παιδί, υποστηρίζοντας πως ο 14χρονος τραυματίστηκε μόνος του κατά τη διάρκεια καταδίωξης, μετά από καταγγελλόμενη κλοπή στο κατάστημά του.

«Δεν τον χτύπησα, δεν έπεσε από δικό μου χτύπημα»

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Κώστας Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι το περιστατικό ξεκίνησε μετά από διαδοχικές κλοπές στο μαγαζί του. Όπως ανέφερε, μέσα σε 24 ώρες άτομα είχαν μπει τρεις φορές στην επιχείρησή του, αφαιρώντας, σύμφωνα με τον ίδιο, προσωπικά αντικείμενα και κινητό τηλέφωνο.

«Μέσα σε 24 ώρες μπήκαν τρεις φορές. Είχαν πάρει την τσάντα της μαμάς την προηγούμενη μέρα, την Κυριακή έκλεψαν το κινητό της κοπέλας από το μαγαζί», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πώς, κατά την εκδοχή του, αποφάσισε να τους ακολουθήσει.

Ο πρώην παίκτης του Survivor ανέφερε ότι γνώριζε ποια διαδρομή ακολουθούσαν τα άτομα που, όπως υποστηρίζει, είχαν μπει στο κατάστημά του και τους εντόπισε λίγο πιο κάτω. «Ήξερα ποιοι είναι, τη διαδρομή που ακολουθούν και τους έπιασα εκεί», είπε, προσθέτοντας ότι οι εμπλεκόμενοι ήταν πέντε άτομα.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά ότι χτύπησε τον 14χρονο με κλειδιά ή ότι τον τραυμάτισε ο ίδιος. «Δεν τον χτύπησα και δεν έπεσε από δικό μου χτύπημα. Δεν τον χτύπησα με κλειδιά αυτοκινήτου. Όπως έτρεχα για να τον πιάσω, εκείνος έπεσε και εγώ τον πάτησα για να τον ακινητοποιήσω», ανέφερε, δίνοντας τη δική του περιγραφή για τη στιγμή της ακινητοποίησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ισχυρισμό ότι έβαλε τον ανήλικο στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Ο Κώστας Παπαδόπουλος το αρνείται, λέγοντας πως το όχημά του είναι επταθέσιο και πως έβαλε τον 14χρονο στις πίσω θέσεις, με σκοπό, όπως υποστηρίζει, να τον οδηγήσει στην Ασφάλεια.

«Δεν τον έβαλα στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου. Άνοιξα τις πίσω θέσεις του οχήματος και τον έβαλα μέσα. Οι πίσω θέσεις ανοίγουν από το πορτ μπαγκάζ», είπε.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το newsit.gr, ο Κώστας Παπαδόπουλος αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου και παράνομη βία σε βάρος ανηλίκου. Την ίδια στιγμή, κατηγορίες αντιμετωπίζει και ο 14χρονος μαζί με άγνωστο συνεργό για κλοπή κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Ο πρώην παίκτης του Survivor επιμένει ότι προσπάθησε να ακινητοποιήσει έναν από τους δράστες που, όπως λέει, είχαν κλέψει από το κατάστημά του, ενώ αρνείται την καταγγελία περί ξυλοδαρμού. Από την άλλη πλευρά, η οικογένεια του ανηλίκου υποστηρίζει ότι ο 14χρονος χτυπήθηκε με αγριότητα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν εντελώς διαφορετική εικόνα για το ίδιο περιστατικό.

