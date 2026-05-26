Αυξάνεται η ζέστη στην Ελλάδα: «Δεν έρχεται ακραίος θερμικός θόλος»

Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, όμως οι μετεωρολόγοι αποκλείουν προς το παρόν σενάρια ακραίου καύσωνα τύπου Βορειοδυτικής Ευρώπης.

Σε τροχιά ανόδου μπαίνει σταδιακά η θερμοκρασία στη χώρα, με τον καιρό να αποκτά ολοένα και πιο καλοκαιρινά χαρακτηριστικά όσο πλησιάζουμε προς τα μέσα Ιουνίου. Ωστόσο, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς εμφανίζεται καθησυχαστικός απέναντι στα σενάρια περί ακραίας ζέστης και «θερμικού θόλου» που έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες.

Με ανάρτησή του, ο έμπειρος μετεωρολόγος ξεκαθαρίζει ότι, παρά την αναμενόμενη άνοδο της θερμοκρασίας πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, τα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν -τουλάχιστον μέχρι στιγμής- συνθήκες παρατεταμένου και ακραίου καύσωνα αντίστοιχου με εκείνου που επηρεάζει περιοχές της Βορειοδυτικής Ευρώπης.

Όπως εξηγεί, η Ελλάδα δεν βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ισχυρού αντικυκλωνικού συστήματος που θα μπορούσε να εγκλωβίσει θερμές αέριες μάζες και να δημιουργήσει φαινόμενο «θερμικού θόλου», όπως συμβαίνει σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιβηρική Χερσόνησος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα επηρεάζεται πιο ήπια, καθώς βρίσκεται στα όρια της θερμής ζώνης. Αυτό μεταφράζεται σε αισθητή ζέστη σε αρκετές περιοχές, χωρίς όμως να διαμορφώνονται -προς το παρόν- ακραίες συνθήκες με ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών.

Ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι η πιο θερμή περίοδος αναμένεται κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν αυξημένες, αλλά εντός πλαισίου που δεν παραπέμπει σε ακραίο επεισόδιο καύσωνα.

