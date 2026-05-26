Συγκλονίζει η μητέρα του Παρασκευά Άντζα: «Σε επτά μήνες τον καθάρισε η αρρώστια»

Με σπαρακτικά λόγια μίλησε η μητέρα του Παρασκευά Άντζα για τη μάχη του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή με την ALS και τον θάνατό του σε ηλικία 49 ετών.

Βυθισμένο στο πένθος παραμένει το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη με τη νόσο ALS, την πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση.

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη ΜΕΘ Δράμας, δίνοντας τη δική του μάχη, ενώ η ασθένεια είχε επιδεινώσει σημαντικά την κατάσταση της υγείας του τους τελευταίους μήνες.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, η μητέρα του μίλησε σε τηλεοπτικούς σταθμούς, περιγράφοντας με σπαρακτικά λόγια τον πόνο της για την απώλεια του παιδιού της.

Όπως ανέφερε, η ασθένεια εξελίχθηκε ραγδαία μέσα σε λίγους μήνες, ενώ στάθηκε στον χαρακτήρα και την αφοσίωση του Παρασκευά Άντζα προς την οικογένειά του και τα παιδιά του.

Η ίδια περιέγραψε έναν άνθρωπο ιδιαίτερα δεμένο με τα τρία παιδιά του, τονίζοντας πως η οικογένεια αποτελούσε το κέντρο της ζωής του. Παράλληλα, έκανε λόγο για τη στενοχώρια που, όπως πιστεύει, επιβάρυνε ψυχολογικά τον γιο της τα τελευταία χρόνια.

Η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στον χώρο του αθλητισμού, με πρώην συμπαίκτες, συλλόγους και φιλάθλους να εκφράζουν δημόσια τη θλίψη τους για την απώλεια του παλαίμαχου άσου.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ