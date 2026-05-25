Στα 55 της χρόνια άφησε την τελευταία της πνοή η Γωγώ Μαστροκώστα, μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Την είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτώρια Δέλλα.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τη μητέρα της ήταν το εξής: «Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ»