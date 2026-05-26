Τραγωδία στη Λέσβο: Βίντεο-ντοκουμέντο τροχαίου δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε δύο παιδιά

Θρήνος στη Μυτιλήνη για τον 16χρονο και τον 18χρονο που σκοτώθηκαν σε τροχαίο, όταν η μηχανή τους χτύπησε σε κράσπεδο και κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Βαρύ πένθος επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Λέσβου μετά την είδηση για τον πρόωρο χαμό δύο αγοριών, 16 και 18 ετών, τα οποία ξεψύχησαν στην άσφαλτο έπειτα από σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην Παναγιούδα.

Το χρονικό του δυστυχήματος: Σοκάρει το βίντεο-ντοκουμέντο από το δυστύχημα

Οι δύο νεαροί, που σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ήταν στενοί φίλοι, επέστρεφαν στην πόλη της Μυτιλήνης με μοτοσικλέτα, μετά από εξόρμησή τους σε παραλία της Θερμής, όταν κόπηκε απότομα το νήμα της ζωής τους.

Σε οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, έχει καταγραφεί η μοιραία στιγμή. Το δίκυκλο των δύο παιδιών, υπό συνθήκες που ερευνώνται, έχασε την πορεία του πάνω σε μια αριστερή στροφή. Η μηχανή προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο και στη συνέχεια έπεσε με δύναμη πάνω σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Όπως αποτυπώνεται στο ίδιο ντοκουμέντο, οι δύο αδικοχαμένοι νεαροί δεν ήταν μόνοι τους στον δρόμο. Κινούνταν μαζί με ακόμη δύο δίκυκλα φίλων τους, οι οδηγοί των οποίων κατάφεραν να στρίψουν κανονικά στο συγκεκριμένο σημείο, χωρίς να αντιληφθούν αμέσως το κακό που συνέβη πίσω τους.

