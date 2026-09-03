«Πρώιμο φθινόπωρο»: Αλλάζει απότομα το σκηνικό του καιρού - Η πόλη που κατέγραψε τη χαμηλότερη θερμοκρασία

Με βοριάδες και μικρή πτώση θερμορκασίας μπαίνει ο Σεπτέμβριος. Για «πρώιμο φθινόπωρο» κάνει λογο στην πρόγνωσή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Για «φθινοπρωινή παρένθεση» έκαναν λόγο οι μετεωρολόγοι πριν ημέρες, και το καιρικό αυτό σκηνικό επιβεβαίωσαν τα φαινόμενα της Πέμπτης.

Η θερμοκρασία ήδη κατέγραψε μικρή πτώση αγγίζοντας τους 27 βαθμούς. Για «πρώιμο φθινόπωρο» κάνει λόγο στην ανάρτησή του και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος τόνισε ότι ενισχυμένοι άνεμοι έρχονται τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr