Οι αναρτήσεις του Δημητριάδη μετά το επεισόδιο με Μαρινάκη: «Πατέρα, ευχαριστώ που με έκανες Ολυμπιακό»

Με έντονο προσωπικό τόνο, ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρθηκε στη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά του μπασκετικού Ολυμπιακού.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης βρέθηκε από χθες το βράδυ στο επίκεντρο της επικαιρότητας, μετά το επεισόδιο που είχε στο ΟΑΚΑ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, στο περιθώριο του τελικού της EuroLeague. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη συζήτηση, ενώ η υπόθεση έχει ήδη πάρει και δικαστική διάσταση, καθώς η Εισαγγελία Πρωτοδικών ζήτησε τη συλλογή του οπτικοακουστικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου.

Λίγες ώρες μετά, ο πρώην διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού έκανε δύο αναρτήσεις στα social media, με αναφορά στη μεγάλη επιτυχία του μπασκετικού Ολυμπιακού και την κατάκτηση της EuroLeague.

Οι αναρτήσεις για τον Ολυμπιακό και το τρόπαιο

Στην πρώτη ανάρτηση, ο Γρηγόρης Δημητριάδης ποζάρει αγκαλιά με το τρόπαιο της EuroLeague, γράφοντας στα αγγλικά: «The coveted cup!», δηλαδή «Το πολυπόθητο τρόπαιο!».

Στη δεύτερη ανάρτησή του, ο Δημητριάδης έδωσε πιο προσωπικό τόνο, συνδέοντας την επιτυχία του Ολυμπιακού με όσους έζησαν τη διαδρομή της ομάδας, αλλά και με όσους δεν βρίσκονται πια στη ζωή.

Όπως έγραψε:

«Το πιο σημαντικό ευρωπαϊκό.

Για όσους ήταν εκεί και για όσους δεν μπόρεσαν να τα καταφέρουν.

Για όσους προσευχήθηκαν να σε δουν νικητή και για όσους παρακολούθησαν από τις κερκίδες του ουρανού.

Για όλες τις φορές που πέσαμε και για όλες τις φορές που σηκωθήκαμε ξανά. Για όλα αυτά... σήμερα ήταν η μέρα σου, Μύθε.

Πατέρα, ευχαριστώ που με έκανες Ολυμπιακό».

