Ο Τζεφ Μπέζος ξεκινά στοίχημα πολλών εκατομμυρίων για να αλλάξει τον κόσμο: Τερματίζει το βαμβάκι και τον πολυεστέρα

Ο Τζεφ Μπέζος και η σύζυγός του, Λόρεν Σάντσεζ, χρηματοδοτούν με 34 εκατομμύρια ευρώ το Bezos Earth Fund με σκοπό την ανάπτυξη βιοδιασπώμενων εναλλακτικών υφασμάτων.

Η φιλανθρωπία επιδιώκει να αλλάξει τον κόσμο με τη δύναμη του χρήματος. Για τον σκοπό αυτό, ο Τζεφ Μπέζος και η σύζυγός του, Λόρεν Σάντσεζ, δημιούργησαν το Bezos Earth Fund, διαθέτοντας 34 εκατομμύρια ευρώ με έναν ξεκάθαρο στόχο: την ανακάλυψη νέων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για τη σωτηρία του πλανήτη.

Στο μυαλό τους, η εγκατάλειψη του βαμβακιού και του πολυεστέρα ακούγεται ιδανική. Η θεωρία τους υποστηρίζει ότι τα υλικά αυτά πρέπει να αντικατασταθούν από βιοδιασπώμενες ίνες και συνθετικό μετάξι χωρίς πλαστικό.

Το πρόβλημα που δημιούργησε την ανάγκη

Η ανάγκη αυτή προκύπτει από την τεράστια ποσότητα πόρων που απαιτείται για την παραγωγή των φυσικών υφασμάτων, γι' αυτό και αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις που θα μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κλάδου.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, τα πιο κοινά υλικά σήμερα, όπως ο πολυεστέρας και η βισκόζη, προέρχονται από το πετρέλαιο και τον άνθρακα. Πρόκειται για υφάσματα φθηνά, ανθεκτικά και πανταχού παρόντα, τόσο στη γρήγορη μόδα όσο και στις μάρκες πολυτελείας. Το αρνητικό στοιχείο είναι ότι αυτά τα υφάσματα δεν είναι βιοδιασπώμενα, απελευθερώνουν μικροπλαστικά και μπορούν να εκλύσουν έμμονες χημικές ουσίες στα υδάτινα συστήματα.

Η λύση που προτείνει ο Μπέζος: Καινοτομία από βακτήρια

Μέσω του ταμείου Bezos, επιδιώκεται η δημιουργία νέων υφασμάτων από βακτήρια, αγροτικά υπολείμματα και άλλες μη συμβατικές πηγές. Αυτή η δημιουργικότητα και η καινοτομία θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν τα ρούχα όχι μόνο σε μοριακό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο κλάδου, επηρεάζοντας την οικονομία.

Ωστόσο, αυτή η πιο κοινωνική, βιώσιμη και καινοτόμος πλευρά έχει ένα ιδιαίτερα υψηλό κόστος, που αφορά την παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα. Το περιοδικό μόδας Vogue είχε ήδη προειδοποιήσει: «Ακόμη και όταν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, οι μάρκες και οι καταναλωτές συνήθως επιλέγουν πιο οικονομικά και γνωστά υφάσματα».

Επιστήμονες από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια, καθώς και από το πρωτοπόρο MIT, αναζητούν νέους τρόπους για την ανάπτυξη υλικών. Οι προσπάθειες κυμαίνονται από τη δημιουργία μιας βιοδιασπώμενης ίνας που καλλιεργείται από βακτήρια τα οποία τρέφονται με αγροτικά απόβλητα, μέχρι την ανάπτυξη μιας βιοδιασπώμενης ίνας υψηλής απόδοσης, εμπνευσμένης από την ανθεκτικότητα και την ευελιξία του ιστού της αράχνης, χωρίς όμως εξάρτηση από μεταξοσκώληκες, αράχνες ή πλαστικό.

Παράλληλα, εξετάζεται η δημιουργία νέων ποικιλιών βαμβακιού με ενσωματωμένο χρώμα, βελτιωμένη απόδοση και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, που θα μπορούν να ανταγωνιστούν τα συμβατικά συνθετικά υλικά με μικρότερο κλιματικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ