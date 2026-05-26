Φλωρίδης για το επεισόδιο Μαρινάκη-Δημητριάδη: «Αν κριθεί κάποιος ένοχος, θα φυλακιστεί» (vid)
Την ξεκάθαρη προειδοποίηση ότι τυχόν καταδίκη για το επεισόδιο ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Final Four της Euroleague συνεπάγεται εγκλεισμό στη φυλακή, απηύθυνε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο υπουργός ξεκαθάρισε το νομικό πλαίσιο που διέπει πλέον τα περιστατικά αυτά.
Αυτεπάγγελτη δίωξη και επεξεργασία του οπτικού υλικού:
Ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι για το συμβάν σχηματίστηκε άμεσα και αυτεπάγγελτα δικογραφία από τις αστυνομικές αρχές, καθώς οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια εντός αθλητικών χώρων διώκεται χωρίς να απαιτείται έγκληση:
«Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και έγινε η αστυνομία σχηματίζει δικογραφία, αμέσως, αυτεπάγγελτα, γιατί ό,τι συμβαίνει στους αθλητικούς χώρους διώκεται αυτεπάγγελτα. Οι διατάξεις που κάναμε πριν από ενάμιση περίπου χρόνο, όταν ο πρωθυπουργός μας ζήτησε να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά, είναι πάρα πολύ αυστηρές. Πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο. Ο εισαγγελέας ζήτησε την πλήρη επεξεργασία των βίντεο και αναλόγως με τον χαρακτηρισμό που θα γίνει, προβλέπονται και ανάλογες ποινές».
Αυστηρότατο πλαίσιο: «Αν υπάρξει καταδίκη, ο παραβάτης θα φυλακιστεί»
Αναφερόμενος στις νομοθετικές αλλαγές που υλοποιήθηκαν πριν από περίπου ενάμιση χρόνο με κυβερνητική εντολή, ο υπουργός Δικαιοσύνης ήταν κατηγορηματικός: «Πάντως, οι ποινές αυτές δεν μετατρέπονται, ούτε η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εάν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει στη φυλακή. Ο κανόνας είναι αυτός».
Ειδικά για τους αθλητικούς παράγοντες, ο νόμος ορίζει επιπλέον βαριές διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μακροχρόνιο αποκλεισμό από τα γήπεδα και υψηλά χρηματικά πρόστιμα.