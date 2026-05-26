Οι επιστήμονες συμφωνούν: «Η ημερομηνία κατά την οποία η Γη θα έχει ημέρες 25 ωρών»

Οι ειδικοί εξηγούν γιατί ο πλανήτης μας περιστρέφεται όλο και πιο αργά και πόσο καιρό θα χρειαστεί για να διαρκέσει μια μέρα... 25 ώρες!

Μια ημέρα διαρκεί ακριβώς 24 ώρες, σωστά; Αυτή είναι η βάση για τα ρολόγια, τα ωράρια εργασίας και την καθημερινή ζωή. Ωστόσο, οι επιστήμονες επαληθεύουν τα τελευταία χρόνια ότι η Γη δεν περιστρέφεται πάντα με την ίδια ταχύτητα, γεγονός που προκαλεί τη σταδιακή επιβράδυνση του πλανήτη.

Για τον λόγο αυτό, πολλοί ερευνητές είναι πεπεισμένοι ότι στο πολύ μακρινό μέλλον οι ημέρες θα φτάσουν να διαρκούν 25 ώρες! Αν και η ιδέα μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, υπάρχει επιστημονική εξήγηση.

Όπως επισημαίνεται στο περιοδικό Science Advances, η κύρια υπεύθυνη είναι η Σελήνη. Η βαρυτική της έλξη προκαλεί τις παλίρροιες στους ωκεανούς, και αυτή η συνεχής κίνηση του νερού δημιουργεί μια μικρή τριβή που λειτουργεί σαν «φρένο» για τη Γη. Το αποτέλεσμα είναι ελάχιστο αλλά συνεχές.

Ανεπαίσθητες αλλαγές με γεωλογικούς όρους

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι η αλλαγή αυτή είναι τόσο μικρή που είναι αδύνατο να γίνει αντιληπτή στην καθημερινότητα. Για τον εντοπισμό της απαιτούνται εξαιρετικά ακριβή ατομικά ρολόγια και αστρονομικές παρατηρήσεις. Χάρη σε αυτές τις μετρήσεις γνωρίζουμε ότι η πραγματική διάρκεια των ημερών παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις και μακροπρόθεσμα τείνει να αυξάνεται.

Σύμφωνα με τις επικρατέστερες εκτιμήσεις, θα χρειαστούν περίπου 200 εκατομμύρια χρόνια ώστε μια γήινη ημέρα να διαρκεί 25 ώρες αντί για 24. Επομένως, οι ειδικοί διαβεβαιώνουν ότι αυτό δεν θα επηρεάσει την ανθρώπινη ζωή, καθώς πρόκειται για μια μεταβολή που θα συμβεί σε γεωλογική κλίμακα.

Άλλοι παράγοντες επιβράδυνσης της Γης

Εκτός από την επίδραση της Σελήνης, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες ικανοί να τροποποιήσουν ελαφρώς την περιστροφή του πλανήτη. Το λιώσιμο των πάγων στους πόλους, η κίνηση των υπόγειων υδάτων ή ακόμη και μεγάλοι σεισμοί μπορούν να μεταβάλουν ανεπαίσθητα τη διάρκεια των ημερών, αλλά σε πολύ μικρή κλίμακα.

Η επιστημονική κοινότητα υπενθυμίζει ότι η Γη δεν υπήρξε ποτέ ένα «τέλειο ρολόι». Η ταχύτητα περιστροφής της αλλάζει διαρκώς λόγω διαφόρων φυσικών διεργασιών. Παρόλα αυτά, το «φρενάρισμα» που προκαλείται από τις παλίρροιες παραμένει η κύρια αιτία για την οποία, μετά από εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, οι ημέρες θα μπορούσαν να έχουν διάρκεια 25 ωρών.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ