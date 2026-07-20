«Χωρίς σπίτι, αυτοκίνητο και... άγχος»: 35χρονος έχει βρει το νόημα της ζωής

35χρονος προκάλεσε έντονο διάλογο στα social media υποστηρίζοντας πως η σωματική και ψυχική υγεία είναι σημαντικότερες από την απόκτηση σπιτιού ή αυτοκινήτου.

Ο 35χρονος Ασίς Τζέιν προκάλεσε μια ζωντανή συζήτηση στο διαδίκτυο μετά από ανάρτησή του για την παράκαμψη των παραδοσιακών κοινωνικών οροσήμων με στόχο την εστίαση στην υγεία.

«Είμαι ένας 35χρονος που δεν έχει δικό του σπίτι, δεν έχει αυτοκίνητο, δεν έχει μεγάλο τραπεζικό υπόλοιπο, δεν έχει τεράστιο χαρτοφυλάκιο μετοχών ή αμοιβαίων κεφαλαίων, δεν έχει μια σπουδαία δουλειά, αλλά ζω σε ένα αξιοπρεπές νοικιασμένο σπίτι, μπορώ να αντέξω οικονομικά τις μετακινήσεις με Uber και έχω μηδενικό χρέος», έγραψε. Στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η ανάρτησή του βρήκε μεγάλη ανταπόκριση.

Προτεραιότητα στην ψυχική και σωματική υγεία: «Δεν χρειάζεται να έχετε λύσει τα πάντα»

Ο Τζέιν σημείωσε ότι η φυσική του κατάσταση και η ψυχική του υγεία βελτιώθηκαν θεαματικά σε σύγκριση με πέρυσι. Επιλέγοντας να σταματήσει να αγχώνεται για μικρά ζητήματα που δεν θα έχουν σημασία μετά από έναν χρόνο, απελευθερώθηκε από την πίεση της βιαστικής απόκτησης σπιτιού ή αυτοκινήτου.

Τελικά, αποφάσισε να σταματήσει να ανησυχεί υπερβολικά για το μέλλον και να δώσει προτεραιότητα στο μυαλό και το σώμα του, κόβοντας το κάπνισμα πριν από έναν χρόνο και περιορίζοντας το πρόχειρο φαγητό: «Είναι εντάξει, δεν χρειάζεται να έχετε λύσει τα πάντα. Απλά πάρτε το μέρα με τη μέρα και εστιάστε στον εαυτό σας», κατέληξε.

I am a 35 year old who doesn’t own a house, doesn’t own a car, doesn’t have a big bank balance, doesn’t have a huge portfolio of stocks or mutual funds, doesn’t have a great job, but live in a decent rented home, can afford traveling by uber, have zero debt, a better body than it… — Ashish Jain (@In_Sane_Saint) July 19, 2026

Τον υπερασπίστηκαν οι χρήστες στα social media: «Μπράβο σου...»

Η ανάρτηση, η οποία συγκέντρωσε πάνω από 72.700 προβολές, άγγιξε ιδιαίτερα τους χρήστες που έχουν αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες και κατανοούν την ηρεμία του να μην έχεις χρέη. Πολλοί σχολίασαν ότι η κοινωνική πίεση να «τα έχεις καταφέρει όλα» μέχρι τα 30 τροφοδοτεί έντονα το άγχος.

«Μπράβο! Τουλάχιστον δεν φαίνεται να είσαι χαμένος. Καλή επιτυχία στο ταξίδι σου!», έγραψε ένας χρήστης. «Σε ευχαριστώ που το είπες αυτό. Βρίσκομαι σε παρόμοια θέση και μερικές φορές επηρεάζομαι από το περιβάλλον μου. Μετά υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι κατάφερα να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα ακολουθώντας τους δικούς μου κανόνες», μοιράστηκε ένας άλλος.

«Μπορώ να πω ότι πας καλύτερα από πολλούς ανθρώπους εκεί έξω. Στα 35 δεν έχεις αργήσει, τώρα ξεκινάς. Κάπου στην πορεία πιστέψαμε ότι η ζωή πρέπει να έχει τακτοποιηθεί πριν τα 30, ίσως επειδή όταν είμαστε στα είκοσί μας, τα 30 μοιάζουν μεγάλα. Αλλά πραγματικά δεν είναι. Σου εύχομαι τα καλύτερα», σχολίασε ένας τρίτος χρήστης.

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