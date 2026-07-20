«Χάπια καυσίμου»: Απελπισμένοι Ρώσοι αγοράζουν θαυματουργά χάπια για μείωση της κατανάλωσης

Τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια έχουν προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων στη Ρωσία, ωθώντας απελπισμένους οδηγούς στην αγορά «θαυματουργών χαπιών» για μείωση της κατανάλωσης.

Τα ολοένα και πιο αποτελεσματικά πλήγματα των ουκρανικών drones στα διυλιστήρια πετρελαίου της Ρωσίας έχουν επηρεάσει σοβαρά τα αποθέματα καυσίμων της χώρας, με ορισμένες περιοχές να περιορίζουν εντελώς τις πωλήσεις και άλλες να αυξάνουν τις τιμές για να συγκρατήσουν τη ζήτηση.

Μπροστά σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, απελπισμένοι οδηγοί καταφεύγουν σε αμφίβολες λύσεις, όπως «θαυματουργά χάπια» που υποτίθεται ότι βελτιώνουν την κατανάλωση καυσίμου των αυτοκινήτων.

Εκτόξευση στις πωλήσεις «χαπιών καυσίμου»: Είναι όντως χρήσιμα;

Σύμφωνα με το δημοφιλές κανάλι ειδήσεων BAZA στο Telegram, οι πωλήσεις των λεγόμενων «χαπιών καυσίμου» αυξήθηκαν κατά 2,5 φορές τον τελευταίο μήνα, ένα στατιστικό που επιβεβαιώνεται και από την αύξηση των ανάρτησεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτά τα αμφιλεγόμενα προϊόντα.

Τα χάπια αυτά πωλούνται υπό επωνυμίες και υποστηρίζουν πως βελτιώνουν την αποδοτικότητα της καύσης και σταθεροποιούν την καύση στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση.

Τα θαυματουργά αυτά δισκία πωλούνται στα περισσότερα πρατήρια υγρών καυσίμων σε τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 50 και 80 ρουβλίων (0,7 έως 1,1 δολάρια). Ένα δισκίο αρκεί για έως και 200 λίτρα βενζίνης, ενώ ορισμένες εταιρείες ισχυρίζονται ότι μπορεί ακόμη και να μετατρέψει τη χαμηλότερης ποιότητας βενζίνη AI-92 σε κανονική AI-95.

Προειδοποιήσεις από ειδικούς για σοβαρές βλάβες στο αυτοκίνητο

Παραμένει ασαφές πώς ακριβώς λειτουργούν στην πράξη αυτά τα χάπια, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα πρόσθετα που περιέχουν ενδέχεται να αντιδράσουν με εκείνα που υπάρχουν ήδη στο καύσιμο, προκαλώντας προβλήματα στα μπεκ ή άλλες βλάβες στον κινητήρα.

Πολλοί θεωρούν ότι αυτά τα δισκία δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα «πλασίμπο για τον κινητήρα», σχεδιασμένο μόνο για να αποσπά χρήματα από τους απελπισμένους οδηγούς.

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