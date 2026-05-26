Τρίτο τσεκ απ σε 13 μήνες για τον Τραμπ: Οργιάζουν οι φήμες για την υγεία του

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάλλεται σε νέο ιατρικό έλεγχο, εντείνοντας τις φήμες για την υγεία του λόγω των συχνών εξετάσεων και ορισμένων εμφανών σημαδιών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να επιστρέψει στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Γουόλτερ Ριντ σήμερα (26/5) για την τρίτη του ιατρική εξέταση μέσα σε διάστημα 13 μηνών.

Αν και ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την επίσκεψη νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες για τη φύση της ή το τι ακριβώς θα ελέγξουν οι γιατροί. Η εξέλιξη αυτή τροφοδοτεί εκ νέου τις φήμες γύρω από την κατάσταση της υγείας του, καθώς ο πρόεδρος φαίνεται ενίοτε να αποκοιμιέται σε κρίσιμες κυβερνητικές συναντήσεις, ενώ εμφανίζει μώλωπες στο πίσω μέρος των χεριών του.

Κάθε πόσο εξετάζεται ένας πρόεδρος: Οι εξηγήσεις της συχνότητας

Συνήθως, ένας πρόεδρος υποβάλλεται σε μία γενική εξέταση τον χρόνο. Μια πιθανή εξήγηση για τις συχνές επισκέψεις είναι η ηλικία του, καθώς ο Τραμπ πρόκειται να κλείσει τα 80 του χρόνια αργότερα φέτος, όντας ήδη ο γηραιότερος πρόεδρος που έχει ορκιστεί στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ο ίδιος υποβλήθηκε σε τυπικό έλεγχο τον Απρίλιο του 2025, ενώ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους επέστρεψε για προγραμματισμένη παρακολούθηση που περιλάμβανε προηγμένη απεικόνιση. Αν και αρχικά είχε αναφερθεί σε μαγνητική τομογραφία, αργότερα διευκρινίστηκε ότι υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία καρδιάς και κοιλιακής χώρας. Ο ίδιος δήλωσε αργότερα ότι μετάνιωσε για την εξέταση, καθώς έδωσε τροφή για σχόλια, παρόλο που δεν εντοπίστηκε τίποτα ανησυχητικό.

Η διάγνωση και οι μώλωπες στα χέρια

Παρά τις διαβεβαιώσεις, ο Λευκός Οίκος έχει παραδεχθεί στο παρελθόν ότι ο πρόεδρος έχει διαγνωστεί με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια μακροχρόνια πάθηση, κοινή στους ηλικιωμένους, κατά την οποία οι βαλβίδες στις φλέβες των ποδιών δεν λειτουργούν αποτελεσματικά, δυσκολεύοντας την επιστροφή του αίματος στην καρδιά.

Όσον αφορά τους μώλωπες στο πίσω μέρος των χεριών του, οι οποίοι συχνά καλύπτονται με μακιγιάζ, ο γιατρός του, Dr. Σον Μπαρμπαμπέλα, τους απέδωσε σε «μικροερεθισμούς των μαλακών μορίων από τις συχνές χειραψίες και τη χρήση ασπιρίνης».

Ο ίδιος ο Τραμπ αποκάλυψε ότι λαμβάνει περισσότερη ασπιρίνη από όση συνήθως συνιστούν οι γιατροί, γεγονός που μπορεί να συμβάλλει στην εύκολη πρόκληση μωλώπων, η οποία αποτελεί γνωστή παρενέργεια του φαρμάκου. «Λένε ότι η ασπιρίνη είναι καλή για την αραίωση του αίματος και δεν θέλω πηχτό αίμα στην καρδιά μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διαψεύδει ο Τραμπ περί νοσηλείας

Η επερχόμενη ιατρική επίσκεψη δεν καταφέρνει να κατασιγάσει τις ανησυχίες, ιδιαίτερα μετά από αναφορές που κυκλοφόρησαν λίγο πριν από το Πάσχα, οι οποίες υποστήριζαν ότι ο πρόεδρος είχε νοσηλευτεί.

Ο Τραμπ διαψεύδει δημόσια αυτούς τους ισχυρισμούς, όπως αρνείται και το ότι αποκοιμιέται κατά τη διάρκεια συναντήσεων στο Οβάλ Γραφείο. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι η υγεία του βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, σημειώνοντας μάλιστα πρόσφατα ότι αισθάνεται ακριβώς όπως όταν ήταν 30 ετών, παρά το γεγονός ότι δεν τρέφεται με τις καλύτερες δυνατές τροφές.

