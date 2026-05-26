Η πρώτη «smoke-free» χώρα στον κόσμο: Το ποσοστό των καπνιστών της έφτασε το 4,8%

Η Σουηδία ανακηρύχθηκε και επίσημα η πρώτη χώρα στον κόσμο χωρίς κάπνισμα, ωστόσο η χρήση του εναλλακτικού καπνού «snus» γνωρίζει εκρηκτική άνοδο.

Ενώ τα ποσοστά του παραδοσιακού καπνίσματος μειώνονται παγκοσμίως, οι εναλλακτικές λύσεις νικοτίνης, όπως το άτμισμα, παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση, ιδιαίτερα στους νέους.

Πολλά από αυτά τα προϊόντα προωθούνται ως ασφαλέστερα, αν και οι ειδικοί προειδοποιούν για τον κίνδυνο εθισμού. Μέσα σε αυτό το τοπίο, η Σουηδία έγινε η πρώτη «smoke-free» χώρα στον κόσμο, καθώς το ποσοστό των καπνιστών της έπεσε από το 16% στο 4,8% μεταξύ 2003 και 2025.

Μια χώρα αναγνωρίζεται επίσημα ως ελεύθερη καπνού όταν το ποσοστό των καπνιστών πέφτει κάτω από το 5%. Η Σουηδία πέτυχε αυτό το ορόσημο φέτος. Για σύγκριση, τα ποσοστά καπνίσματος στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία κυμαίνονται στο 12-13%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικά υψηλότερα, φτάνοντας το 25% στη Γαλλία και το 20% στην Ισπανία.

Το «παραθυράκι» του σουηδικού snus

Παρά την επιτυχία αυτή, υπάρχει ένα σημαντικό «παραθυράκι». Η μείωση του τσιγάρου στη Σουηδία συνοδεύτηκε από τη μαζική δημοτικότητα του snus. Πρόκειται για ένα προϊόν μη καπνιζόμενου καπνού, το οποίο τοποθετείται σε μικρά σακουλάκια κάτω από το πάνω χείλος, επιτρέποντας στη νικοτίνη να απορροφηθεί μέσω των ούλων.

Οι αριθμοί των χρηστών snus έχουν αυξηθεί κατακόρυφα στη χώρα, αποδεικνύοντας ότι η επιθυμία για νικοτίνη παραμένει ισχυρή. Το προϊόν αυτό θεωρείται λιγότερο επικίνδυνο από το παραδοσιακό τσιγάρο και προκαλεί σημαντικά λιγότερα προβλήματα υγείας, αλλά δεν στερείται κινδύνων.

Οι κίνδυνοι του snus για την υγεία

Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, η χρήση του snus μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου, όπως του στόματος, του λαιμού και του παγκρέατος, ενώ προκαλεί οδοντιατρικά προβλήματα και παθήσεις των ούλων.

Ο πνευμονολόγος Ουμπέρτο Τσόι επεσήμανε σχετικά: «Ορισμένα από τα συμπτώματα που προκαλούν τα σακουλάκια νικοτίνης μπορεί να φαίνονται ασήμαντα στην αρχή. Ωστόσο, όταν τα αγνοείτε και συνεχίζετε τη χρήση, η ζημιά συσσωρεύεται και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας με την πάροδο του χρόνου».

