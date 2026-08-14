«Έχασα προσωρινά την όρασή μου»: Η επικίνδυνη εμπειρία ενός άνδρα που κοίταξε την έκλειψη χωρίς προστασία

Η έκλειψη της 12ης Αυγούστου ενθουσίασε εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά παράλληλα επανέφερε τις προειδοποιήσεις των ειδικών για τους κινδύνους της άμεσης παρατήρησης του Ήλιου.

Το να κοιτάζει κανείς απευθείας τον Ήλιο είναι επικίνδυνο για τα μάτια, ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής έκλειψης. Αυτό επισημαίνουν οι ειδικοί, καθώς η ιστορική έκλειψη της 12ης Αυγούστου στην Ευρώπη έφερε ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους της παρατήρησης χωρίς ειδική προστασία.

Η έκλειψη κάλυψε έως και το 96% του Ήλιου σε ορισμένες περιοχές, προκαλώντας μεγάλη ζήτηση για πιστοποιημένα γυαλιά έκλειψης. Παρά τις προειδοποιήσεις, υπήρξαν άνθρωποι που επέλεξαν να κοιτάξουν απευθείας τον Ήλιο.

«Έχασα προσωρινά την όρασή μου»

Ο TikToker Danny Boy έχει μιλήσει για τη δική του εμπειρία. Σε βίντεο που δημοσίευσε το 2024, αποκάλυψε ότι είχε κοιτάξει μια έκλειψη χωρίς προστατευτικά γυαλιά και έχασε προσωρινά την όρασή του.

Οι εικόνες που μοιράστηκε έδειχναν ένα από τα μάτια του έντονα κόκκινο, ενώ χρειάστηκε να επισκεφθεί ειδικούς οφθαλμίατρους. Με τη χρήση σταγόνων και επιθεμάτων, η όρασή του επανήλθε. Ωστόσο, όπως δήλωσε αργότερα, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα, μεταξύ των οποίων «μυγάκια» στο οπτικό πεδίο και αυξημένη ευαισθησία στο φως.

«Έχασα προσωρινά την όρασή μου μετά την έκλειψη, κάτι που ήταν πραγματικά τρομακτικό», ανέφερε. Κατά τη φετινή έκλειψη, πάντως, φρόντισε να την παρακολουθήσει με ασφάλεια, από αεροπλάνο.

Η επικίνδυνη τάση του «rawdogging»

Παρά τις προειδοποιήσεις, μια χρήστης του Instagram υποστήριξε ότι παρακολούθησε την έκλειψη χωρίς καμία προστασία, κάτι που χαρακτήρισε με τον όρο «rawdogging». Σε βίντεό της δήλωσε πως δεν είχε χάσει την όρασή της και πως ένιωθε μια «ισχυρή ενέργεια».

Η ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις από επαγγελματίες υγείας. Η οπτικός Tina Patel προειδοποίησε ότι τέτοιοι ισχυρισμοί μπορούν να δημιουργήσουν μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση ασφάλειας, καθώς το γεγονός ότι κάποιος δεν αντιλαμβάνεται άμεσα πρόβλημα δεν σημαίνει ότι τα μάτια του δεν έχουν υποστεί βλάβη. Ο οφθαλμοχειρουργός Mfazo Hove χαρακτήρισε την απευθείας παρατήρηση του Ήλιου χωρίς κατάλληλη προστασία ως μία από τις χειρότερες επιλογές για την υγεία των ματιών.

Το βασικό μήνυμα των ειδικών παραμένει απλό: η μερική κάλυψη του Ήλιου κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης δεν τον καθιστά ασφαλή για άμεση παρατήρηση χωρίς την κατάλληλη προστασία.

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