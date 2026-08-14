Επιστήμονας καταρρίπτει τον μύθο για τα κουνούπια: «Δεν ψάχνουν για το αίμα σου, ψάχνουν για τη μυρωδιά σου»

Το «έχω γλυκό αίμα» μπορεί να είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους μύθους του καλοκαιριού και ο Ρουμπέν Μπουένο εξηγεί τι πραγματικά συμβαίνει.

Υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος στην παρέα που επιστρέφει από μια καλοκαιρινή βραδιά γεμάτος τσιμπήματα, ενώ ο διπλανός του δεν έχει ούτε ένα σημάδι. Για χρόνια η εξήγηση ήταν σχεδόν ίδια: «έχει γλυκό αίμα» ή τα κουνούπια προτιμούν τη συγκεκριμένη ομάδα αίματος.

Ο βιολόγος και εντομολόγος Ρουμπέν Μπουένο έρχεται όμως να καταρρίψει αυτόν τον δημοφιλή μύθο και να εξηγήσει ότι η απάντηση βρίσκεται αλλού. Τα κουνούπια δεν επιλέγουν τον στόχο τους επειδή το αίμα του είναι «πιο γλυκό», αλλά επειδή το σώμα του εκπέμπει συγκεκριμένα χημικά σήματα που τα βοηθούν να τον εντοπίσουν.

Το κουνούπι πρώτα σε «μυρίζει» και μετά σε τσιμπά

Σύμφωνα με τον Μπουένο, τα κουνούπια αντιλαμβάνονται ουσίες που απελευθερώνουμε μέσω του δέρματος και του ιδρώτα, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και το διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέουμε. Ανάμεσα στις ενώσεις που αναφέρει ο ειδικός βρίσκονται το γαλακτικό οξύ και η οκτενόλη.

Κάθε άνθρωπος απελευθερώνει διαφορετικό συνδυασμό χημικών ουσιών. Έτσι δημιουργείται ουσιαστικά μια προσωπική «υπογραφή» μυρωδιάς, την οποία τα κουνούπια μπορούν να αντιληφθούν. Όσο πιο ελκυστικός είναι αυτός ο συνδυασμός για τα συγκεκριμένα έντομα, τόσο πιθανότερο είναι να βρεθεί κάποιος στο στόχαστρό τους.

Αυτό εξηγεί και κάτι που έχουμε παρατηρήσει σχεδόν όλοι: γιατί δύο άνθρωποι που κάθονται δίπλα δίπλα μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετική εμπειρία. Ο ένας ξύνει συνεχώς τα χέρια και τα πόδια του, ενώ ο άλλος απορεί γιατί όλοι μιλούν για κουνούπια.

Και υπάρχει ακόμη μία παγίδα. Το ότι κάποιος δεν βλέπει πρήξιμο ή δεν αισθάνεται φαγούρα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν τον έχει τσιμπήσει κουνούπι. Η αντίδραση του οργανισμού στο σάλιο του εντόμου διαφέρει σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο, οπότε κάποιοι μπορεί να έχουν τσιμπηθεί χωρίς να το αντιληφθούν έντονα.

Το «γλυκό αίμα» δεν είναι η εξήγηση που νομίζαμε

Η συγκεκριμένη εξήγηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή ανατρέπει μια από τις πιο διαδεδομένες καλοκαιρινές πεποιθήσεις. Το αίμα είναι πράγματι αυτό που αναζητούν τα θηλυκά κουνούπια για να τραφούν, όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να «μυρίσουν» από μακριά ότι ένας άνθρωπος έχει πιο γλυκό ή πιο νόστιμο αίμα.

Αυτό που τα οδηγεί στον άνθρωπο είναι ένας συνδυασμός σημάτων από το περιβάλλον και το σώμα μας, με το διοξείδιο του άνθρακα και τις οσμές του δέρματος να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η ίδια η επιστημονική βιβλιογραφία έχει δείξει εδώ και χρόνια ότι η οσμή του ανθρώπινου δέρματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις διαφορές στην ελκυστικότητα μεταξύ ανθρώπων.

Γι' αυτό και ο Μπουένο συνοψίζει την ιδέα με μια φράση που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα καλοκαιρινά τσιμπήματα: «Δεν ψάχνουν για το αίμα σου, ψάχνουν για τη μυρωδιά σου».

Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι τα κουνούπια δεν ενδιαφέρονται τελικά για το αίμα. Τα θηλυκά χρειάζονται αίμα για την ανάπτυξη των αυγών τους. Απλώς η διαδικασία εντοπισμού του ανθρώπου ξεκινά από τα σήματα που εκπέμπει το σώμα και όχι από κάποια «γλυκύτητα» του αίματος.

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