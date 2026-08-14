9 πράγματα που ενοχλούν σχεδόν όλους, αλλά όσοι έχουν πραγματική αυτογνωσία δεν επηρεάζονται

Η αυτογνωσία δεν σημαίνει ότι τίποτα δεν μας ενοχλεί. Σημαίνει, ότι ξέρουμε πότε αξίζει να αντιδράσουμε και πότε είναι καλύτερο να αφήσουμε κάτι να περάσει.

Υπάρχουν άνθρωποι που μοιάζουν να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη ψυχραιμία καταστάσεις, οι οποίες για τους περισσότερους αποτελούν καθημερινή πηγή εκνευρισμού. Δεν σημαίνει ότι δεν ενοχλούνται ή ότι έχουν βρει έναν τρόπο να ζουν χωρίς δυσκολίες. Απλώς έχουν μάθει να κάνουν ένα βήμα πίσω και να αναρωτιούνται αν αυτό που τους αναστατώνει αξίζει πραγματικά τόσο χώρο στη σκέψη και στην ενέργειά τους.

Αυτό είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά χαρακτηριστικά της αυτογνωσίας. Όταν γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας, τις αδυναμίες μας, τις ανάγκες μας αλλά και τα όριά μας, δεν αντιδρούμε αυτόματα σε κάθε δυσάρεστη κατάσταση. Μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτό που μπορούμε να αλλάξουμε από εκείνο που δεν εξαρτάται από εμάς και, κυρίως, να αναλάβουμε την ευθύνη για τον δικό μας τρόπο αντίδρασης.

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