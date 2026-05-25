Η άσφαλτος αλλάζει: 684.000 πλαστικά μπουκάλια γίνονται δρόμος 1 χιλιομέτρου

Μια σκωτσέζικη εταιρεία μετατρέπει ανακυκλωμένο πλαστικό σε πρόσθετο ασφάλτου, μειώνοντας τη χρήση πίσσας από πετρέλαιο.

Μια σκωτσέζικη εταιρεία από το Lockerbie έχει βρει έναν διαφορετικό τρόπο να βλέπει τα πλαστικά απορρίμματα. Αντί να καταλήγουν σε χωματερές ή να καίγονται, μπορούν να μετατραπούν σε πρόσθετο για άσφαλτο, μειώνοντας τη χρήση της πίσσας, ενός υλικού που προέρχεται από το πετρέλαιο και λειτουργεί ως συνδετικός παράγοντας στους παραδοσιακούς δρόμους.

Η MacRebur, όπως ονομάζεται η εταιρεία, χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο πλαστικό για να δημιουργήσει πολυμερή που μπαίνουν στο ασφαλτικό μείγμα. Σύμφωνα με την ίδια, τα προϊόντα της MR6 και MR8 χρησιμοποιούνται ήδη σε περισσότερες από 30 χώρες, βοηθώντας τις εταιρείες ασφαλτόστρωσης να μειώσουν κόστος και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Πλαστικό στον δρόμο, αλλά όχι όπως το φαντάζεσαι

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η κλίμακα. Ένας τόνος από το μείγμα της MacRebur μπορεί να αξιοποιήσει το ισοδύναμο 80.000 πλαστικών μπουκαλιών, ενώ ένα χιλιόμετρο δρόμου μπορεί να «καταπιεί» περίπου 684.000 μπουκάλια ή 1,8 εκατομμύρια πλαστικές σακούλες μιας χρήσης.

Δεν μιλάμε, βέβαια, για ολόκληρα μπουκάλια πεταμένα μέσα στην άσφαλτο. Το πλαστικό επεξεργάζεται, γίνεται μικρός κόκκος και μετατρέπεται σε πολυμερές που αντικαθιστά ή μειώνει μέρος της πίσσας. Το MR6 έχει σχεδιαστεί για να αντικαθιστά τροποποιημένη άσφαλτο με πολυμερή, ενώ το MR8 μειώνει τη συνολική ποσότητα πίσσας στο μείγμα.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι δρόμοι της μπορούν να είναι έως 60% πιο ανθεκτικοί και να κρατούν έως και δέκα φορές περισσότερο από τη συμβατική άσφαλτο. Αυτοί οι αριθμοί, πάντως, είναι εταιρικοί ισχυρισμοί και εξαρτώνται από παράγοντες όπως το κλίμα, η κυκλοφορία, η βάση του δρόμου και η σωστή εφαρμογή.

Η ιδέα γεννήθηκε όταν ο Toby McCartney είδε στην Ινδία τη χρήση λιωμένου πλαστικού για την επισκευή λακκουβών. Επιστρέφοντας στη Σκωτία, μαζί με τους Gordon Reid και Nick Burnett, δημιούργησε το 2016 μια πιο ελεγχόμενη και βιομηχανική εκδοχή αυτής της ιδέας.

Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο τεχνικό. Είναι και πρακτικό. Οι δρόμοι χρειάζονται τεράστιες ποσότητες υλικών, άρα ακόμη και μια μερική αντικατάσταση της πίσσας μπορεί να σημαίνει λιγότερο πετρέλαιο και λιγότερο πλαστικό στα σκουπίδια. Δεν λύνει μόνο του την κρίση των πλαστικών, αλλά δείχνει έναν δρόμο που, κυριολεκτικά, μπορεί να ξαναχτιστεί αλλιώς.

