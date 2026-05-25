Στη ΜΕΘ ο Μάριος Οικονόμου: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του (vid)

Ο Μάριος Οικονόμου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Στιγμές αγωνίας για τον 33χρονο ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (23/5) στα Ιωάννινα.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ υπέστη βαρύ τραυματισμό στο κεφάλι, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 63χρονος άνδρας.

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την υγεία του 33χρονου

Αμέσως μετά τη σύγκρουση διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι γιατροί παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή, παρακολουθώντας στενά την πορεία της υγείας του και δίνοντας μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Το μεσημέρι της Κυριακής (24/5) ο Οικονόμου υποβλήθηκε σε νέα αξονική τομογραφία, ωστόσο τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα από την ιατρική ομάδα. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το αιμάτωμα δεν έχει παρουσιάσει την υποχώρηση που περίμεναν οι θεράποντες ιατροί, γεγονός που διατηρεί την ανησυχία σε υψηλά επίπεδα.

