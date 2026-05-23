Ξεχάστε το αλάτι: Η Ισπανία δοκιμάζει άσφαλτο που παίρνει θερμότητα από το έδαφος

Στην Ισπανία δοκιμάζεται άσφαλτος που χρησιμοποιεί παθητική γεωθερμική ενέργεια για να μειώνει τον πάγο στους δρόμους.

Ξεχάστε για λίγο το αλάτι στους δρόμους. Στην Ισπανία, ερευνητές δοκιμάζουν μια διαφορετική λύση για τον πάγο του χειμώνα: άσφαλτο που μπορεί να ζεσταίνεται από κάτω, χωρίς αντλίες, χωρίς εξωτερικό ρεύμα και χωρίς χημικά.

Το πείραμα έγινε στην Άβιλα, μια από τις πιο κρύες περιοχές της ενδοχώρας της Ισπανίας, σε ελεγχόμενο υπαίθριο χώρο. Η ιδέα δεν είναι να λιώσει το χιόνι όπως θα έκανε ένα κλασικό σύστημα θέρμανσης, αλλά να ανεβάσει τη θερμοκρασία της ασφάλτου κατά λίγους βαθμούς. Και αυτό, σε συνθήκες κοντά στο μηδέν, μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

Ο δρόμος παίρνει θερμότητα από το έδαφος

Η τεχνολογία βασίζεται σε μια απλή αρχή: το υπέδαφος διατηρεί πιο σταθερή θερμοκρασία από την επιφάνεια κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι ερευνητές τοποθέτησαν κάθετους εναλλάκτες από χαλκό σε βάθος περίπου ενός μέτρου και τους συνέδεσαν με ένα πλέγμα θερμικής διάχυσης κάτω από την άσφαλτο. Ο χαλκός επιλέχθηκε επειδή μεταφέρει πολύ καλά τη θερμότητα.

Το σημαντικό είναι ότι το σύστημα δεν χρειάζεται ενεργή άντληση. Η θερμότητα ανεβαίνει παθητικά προς το οδόστρωμα, αξιοποιώντας τη φυσική διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο έδαφος και την επιφάνεια του δρόμου.

Για να μετρηθεί η απόδοση, δημιουργήθηκαν δύο μικρά τμήματα δρόμου, το ένα συμβατικό και το άλλο με το γεωθερμικό σύστημα. Τοποθετήθηκαν δίπλα δίπλα, στις ίδιες καιρικές συνθήκες, ώστε η σύγκριση να είναι όσο γίνεται καθαρή.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το πειραματικό τμήμα ήταν κατά μέσο όρο 1,5 έως 2 βαθμούς Κελσίου θερμότερο κοντά στην επιφάνεια τις πιο κρύες νύχτες. Μπορεί να ακούγεται λίγο, όμως όταν η άσφαλτος βρίσκεται κοντά στο μηδέν, αυτοί οι λίγοι βαθμοί μπορούν να κρίνουν αν ο δρόμος θα μείνει απλώς βρεγμένος ή θα πιάσει επικίνδυνο μαύρο πάγο.

Το σύστημα παρακολουθείται και με αισθητήρες IoT, οι οποίοι μετρούν τη θερμοκρασία σε διαφορετικά βάθη και μεταδίδουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, στο μέλλον, οι διαχειριστές δρόμων θα μπορούσαν να ξέρουν πότε ένα σημείο πλησιάζει σε επικίνδυνη κατάσταση.

Η λύση δεν προορίζεται για ατελείωτα χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων, αλλά για κρίσιμα σημεία: γέφυρες, σκιερές στροφές, διαβάσεις και περιοχές όπου ο πάγος εμφανίζεται συχνά πριν τον αντιληφθεί ο οδηγός. Δεν είναι μαγική λύση, ούτε αντικαθιστά πλήρως τη χειμερινή συντήρηση. Δείχνει όμως έναν πιο καθαρό δρόμο, με λιγότερο αλάτι, λιγότερη φθορά και καλύτερη πρόληψη.

