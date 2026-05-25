Αποθέωσε Γιαννακόπουλο ο Νίκος Οικονομόπουλος: «Έχεις κάνει ένα στολίδι»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος εντυπωσιάστηκε από το Τ-Center και έδωσε τα εύσημα στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Μια ξεχωριστή στιγμή που έκλεψε τις εντυπώσεις εκτός αγωνιστικού χώρου καταγράφηκε στο περιθώριο του μεγάλου τελικού της EuroLeague. Πρωταγωνιστής ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος έστειλε τα εύσημα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη ριζική ανακαίνιση του Telekom Center Athens.

«Τι στολίδι έχεις φτιάξει…»

Αν και ο γνωστός καλλιτέχνης δεν έχει κρύψει ποτέ τα φίλαθλα αισθήματά του για τον Ολυμπιακό, έδωσε το «παρών» στις κερκίδες του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, παρακολουθώντας τόσο τη φάση των ημιτελικών όσο και τον τελικό που βρήκε τους Πειραιώτες στην κορυφή της Ευρώπης.

Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, ωστόσο, την προσοχή του τράβηξε η εντυπωσιακή εικόνα των εγκαταστάσεων. Εντυπωσιασμένος από τη νέα μορφή του γηπέδου, ο δημοφιλής ερμηνευτής δεν δίστασε να απευθυνθεί δημόσια προς τον διοικητικό ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Σχολιάζοντας τις υποδομές, ανέφερε χαρακτηριστικά μέσω story: «Έχεις κάνει ένα στολίδι...».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο άνδρες διατηρούν εξαιρετικές φιλικές σχέσεις εδώ και χρόνια, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να εκφράζει συχνά την εκτίμησή του προς τον καλλιτέχνη, επιλέγοντας επανειλημμένα δικές του επιτυχίες για τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

