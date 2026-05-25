Ανατροπή στην αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε αναίρεση

Εισαγγελική αναίρεση κατά της απόφασης αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου άσκησε ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου καλείται να κρίνει τη νομιμότητα της αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, εξετάζοντας αν ακολουθήθηκαν πιστά όλες οι θεσμοθετημένες διαδικασίες για την απελευθέρωση του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης «17Ν».

Η εξέλιξη αυτή δρομολογήθηκε μετά την απόφαση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Σοφοκλή Λογοθέτη να ασκήσει εισαγγελική αναίρεση κατά της απόφασης αποφυλάκισης.

Άμεση σύγκληση του δικαστικού συμβουλίου: Το σκεπτικό για τα έτη κάθειρξης

Κατόπιν του σχετικού αιτήματος που υπέβαλε ο κ. Σοφοκλής Λογοθέτης, η υπόθεση εισάγεται με διαδικασίες εξπρές προς συζήτηση στο Ποινικό Τμήμα του ανώτατου δικαστηρίου, το οποίο θα συνεδριάσει σε συμβούλιο.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, ο καταδικασθείς δεν έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο έκτισης της ποινής των 25 ετών, ενώ παράλληλα κρίνεται ότι δεν συντρέχουν οι απαραίτητες ουσιαστικές προϋποθέσεις που θα επέτρεπαν την αποφυλάκισή του πριν από τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ