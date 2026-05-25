Χανιά: Στη δικαιοσύνη οι γονείς για την κακοποίηση του τρίχρονου – Μυστήριο με 3 παιδιά

Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγούνται οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά, ενώ οι αρχές ερευνούν την υπόθεση και την παρουσία τριών ακόμη παιδιών στην οικογένεια.

Στη δικαιοσύνη οδηγούνται η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της στα Χανιά, στο πλαίσιο της υπόθεσης κακοποίησης 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Σε βάρος των δύο αναμένεται να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ενώ μέχρι τότε κρατούνται με τις αυτόφωρες διαδικασίες για άλλα αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα. Η μητέρα συνελήφθη για ψευδή κατάθεση, ενώ ο 27χρονος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αρχές στην παρουσία ακόμη τριών παιδιών στο σπίτι της οικογένειας, τα οποία μέχρι πρόσφατα δεν είχαν καταγραφεί στις αρχικές αναφορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται αρχικά να απέκρυψε την ύπαρξή τους, ενώ στη συνέχεια τα παιδιά εντοπίστηκαν από τις αστυνομικές αρχές και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων για φιλοξενία και έλεγχο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς αν έχει άλλα παιδιά, η 25χρονη φέρεται να ανέφερε ότι είχε αποκτήσει δύο παιδιά τα οποία έχουν αποβιώσει, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.

Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη λήψη γενετικού υλικού τόσο από το 3χρονο παιδί που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση όσο και από τα άλλα τρία παιδιά, προκειμένου να διαπιστωθεί η βιολογική συγγένεια και να αποσαφηνιστεί πλήρως η οικογενειακή κατάσταση.

Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

