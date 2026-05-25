Final Four: Δύο συλλήψεις για οπαδικές επιθέσεις στην Αθήνα μετά τον τελικό

Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Κυριακής, έπειτα από δύο διαφορετικά περιστατικά οπαδικής βίας που σημειώθηκαν σε περιοχές της Αθήνας μετά τη λήξη του τελικού του Final Four.

Μετά την ολοκλήρωση του τελικού της EuroLeague, σημειώθηκε επίθεση επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας από ομάδα οπαδών σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων, η οποία ακολούθησε τα επεισόδια που ξέσπασαν μεταξύ αντίπαλων φιλάθλων.

Η επέμβαση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και να συλληφθεί ένας ημεδαπός, ο οποίος φέρεται ότι συμμετείχε ενεργά στις επιθέσεις. Από τα επεισόδια αυτά προκλήθηκαν υλικές φθορές σε μια υπηρεσιακή δίκυκλη μοτοσικλέτα, ενώ ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Απόπειρα ληστείας για οπαδικό διακριτικό

Η δεύτερη περίπτωση καταγράφηκε λίγη ώρα αργότερα, επίσης σε περιοχή της Αθήνας. Μια ομάδα ατόμων που επέβαινε σε αυτοκίνητο προσέγγισε διερχόμενους φιλάθλους. Με τη χρήση απειλών αλλά και αιχμηρού αντικειμένου, οι δράστες αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν οπαδικό διακριτικό από τους πεζούς.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν και σε αυτή την περίπτωση άμεση, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί το συγκεκριμένο όχημα. Ο οδηγός του συνελήφθη επί τόπου, ενώ οι δύο συνεργοί του έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από τις αρχές στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Και οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται πλέον στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τα περαιτέρω.

