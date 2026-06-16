Έντονος καβγάς μαθητριών έξω από γυμνάσιο στην Εύβοια – Συμμαθητές βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό

Νέο περιστατικό βίας με δύο μαθήτριες γυμνασίου να εμπλέκονται σε καβγά και τους συμμαθητές τους να παρακολουθούν, βιντεοσκοπούν και να ενθαρρύνουν τη συνέχισή της.

Ανησυχία προκαλεί νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων που σημειώθηκε στο Βασιλικό Ευβοίας και ήρθε στο φως της δημοσιότητας την Τρίτη 16 Ιουνίου. Το συμβάν εκτυλίχθηκε έξω από γυμνάσιο της περιοχής, μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου egnomi.gr, οι δύο μαθήτριες ενεπλάκησαν σε καβγά, ο οποίος γρήγορα εξελίχθηκε σε σωματική συμπλοκή. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένα από τα κορίτσια βρέθηκε στο έδαφος, ενώ δέχθηκε χτυπήματα και από άλλες μαθήτριες που βρίσκονταν στο σημείο.

Μαθητές παρακολουθούσαν και κατέγραφαν τη σκηνή

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε δεκάδες μαθητές, οι οποίοι παρακολουθούσαν τη συμπλοκή χωρίς να παρέμβουν. Όπως προκύπτει από το βίντεο που δημοσιεύτηκε, αρκετοί κατέγραφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα τις σκηνές έντασης, ενώ κάποιοι φέρονται να προέτρεπαν τις εμπλεκόμενες να συνεχίσουν τον καβγά.

Το νέο αυτό περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της νεανικής βίας και της διάδοσης τέτοιων σκηνών μέσω των κοινωνικών δικτύων, προκαλώντας προβληματισμό για τη στάση των ανηλίκων απέναντι σε φαινόμενα επιθετικότητας.

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