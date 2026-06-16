Στα πόσα χρόνια μπορεί να βγει ο Γιωτόπουλος: Τι ισχύει για τους πολυϊσοβίτες και το «17 φορές ισόβια»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Τι αλλάζει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους πολυϊσοβίτες και πώς επηρεάζει τα χρόνια παραμονής του Γιωτόπουλου στη φυλακή.
Tην εξέλιξη που οδήγησε τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο πίσω στις φυλακές Κορυδαλλού εξήγησε ο ποινικολόγος Βασίλης Χειρδάρης.
Μιλώντας στο ΕΡΤNews Radio 105,8 ανέφερε ότι η συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής κράτησης αποτελεί το ανώτατο όριο που προβλέπει ο νόμος για την υφ’ όρον απόλυση πολυϊσοβιτών, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η αποφυλάκιση είναι αυτόματη.
Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr