Στα πόσα χρόνια μπορεί να βγει ο Γιωτόπουλος: Τι ισχύει για τους πολυϊσοβίτες και το «17 φορές ισόβια»

Τι αλλάζει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους πολυϊσοβίτες και πώς επηρεάζει τα χρόνια παραμονής του Γιωτόπουλου στη φυλακή.

Tην εξέλιξη που οδήγησε τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο πίσω στις φυλακές Κορυδαλλού εξήγησε ο ποινικολόγος Βασίλης Χειρδάρης.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews Radio 105,8 ανέφερε ότι η συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής κράτησης αποτελεί το ανώτατο όριο που προβλέπει ο νόμος για την υφ’ όρον απόλυση πολυϊσοβιτών, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η αποφυλάκιση είναι αυτόματη.

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