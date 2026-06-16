Η αλήθεια για το super El Niño και την Ελλάδα: Πώς θα επηρεαστεί τελικά η χώρα μας
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Τι δείχνει ο χάρτης του Copernicus και πώς τελικά η χώρα μας μπορεί να επηρεαστεί από το σπάνιο φαινόμενο;
Ένας χάρτης της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus που δημοσιεύτηκε στις αρχές Ιουνίου προκαλεί έντονο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα.
Το μεγαλύτερο μέρος του Βόρειου Ατλαντικού και σχεδόν ολόκληρη η Μεσόγειος εμφανίζονται βαμμένα σε βαθύ κόκκινο χρώμα, ένδειξη ότι οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας βρίσκονται έως και 5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.
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