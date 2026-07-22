Μαίρη Λίντα: Οι τελευταίες της στιγμές στο Γηροκομείο - «Τραγουδούσε και ξεσήκωνε το γηροκομείο»

Ο γενικός διευθυντής του Γηροκομείου Αθηνών, Κωνσταντίνος Σολδάτος, μιλά στο Newsbomb για τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, τις τελευταίες στιγμές της ζωής της και τις φορές που, όταν έπιανε το μικρόφωνο, «μεταμορφωνόταν» και ξεσήκωνε τους πάντες με τη φωνή και την παρουσία της

Η Ελλάδα αποχαιρετά μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Μαίρη Λίντα, η γυναίκα που σημάδεψε το λαϊκό τραγούδι με τη μοναδική φωνή, το πάθος και τη σκηνική της παρουσία, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Η μεγάλη ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου, στις 5:00, στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια.

Το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου. Πίσω από το καλλιτεχνικό όνομα «Μαίρη Λίντα» κρυβόταν μία σπουδαία διαδρομή, γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, συνεργασίες και στιγμές που έμειναν στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

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