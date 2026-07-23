«Πάντα θα έχεις το επίθετο ενός άνδρα»: Η Αμαλία Κωστοπούλου απαντά στα σχόλια για την αλλαγή επιθέτου μετά τον γάμο

Η Αμαλία Κωστοπούλου απαντά στα σχόλια περί πατριαρχίας, με φόντο την αλλαγή του επιθέτου της μετά τον γάμο της.

Η Αμαλία Κωστοπούλου, κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου, απάντησε σε όσους την κατηγόρησαν για «πατριαρχικά κατάλοιπα», με φόντο την αλλαγή του επιθέτου της μετά τον γάμο.

Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι άλλαξε το όνομά της σε Medwell και ότι το Κωστοπούλου θα είναι το μεσαίο της όνομα.

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