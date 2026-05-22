Προειδοποίηση για συσκευασμένα ψάρια: Έως και 45% ακριβότερο από το ιχθυοπωλείο – Τι δείχνει η έρευνα της OCU

Η OCU προειδοποιεί ότι το ψάρι σε συσκευασία στα σούπερ μάρκετ μπορεί να κοστίζει έως και 45% περισσότερο από το ιχθυοπωλείο. Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες διαφορές τιμής.

Στην Ισπανία, για παράδειγμα, οι οργανώσεις υπέρ καταναλωτών απευθύνουν προειδοποίηση προς τους καταναλωτές, καθώς νέα έρευνα δείχνει ότι το ψάρι σε έτοιμη συσκευασία στα σούπερ μάρκετ μπορεί να κοστίζει έως και 45% περισσότερο σε σχέση με την αγορά από παραδοσιακό ιχθυοπωλείο.

Η μελέτη εξετάζει δημοφιλή είδη ψαριών που πωλούνται σε μεγάλες αλυσίδες λιανικής και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ευκολία της συσκευασμένης μορφής -καθαρισμένο, φιλεταρισμένο και έτοιμο προς μαγείρεμα- μεταφράζεται σε σημαντική επιβάρυνση στην τελική τιμή.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά το λαβράκι, όπου η τιμή του όταν πωλείται φιλεταρισμένο και συσκευασμένο μπορεί να είναι περίπου 45% υψηλότερη σε σχέση με την αγορά ολόκληρου ψαριού από το ιχθυοπωλείο. Αντίστοιχα, στην τσιπούρα η διαφορά αγγίζει το 27%.

Σύμφωνα με την OCU, το αυξημένο κόστος σχετίζεται με τη διαδικασία επεξεργασίας, τη συσκευασία και τη διανομή του προϊόντος. Ωστόσο, η οργάνωση επισημαίνει ότι πολλοί καταναλωτές συγκρίνουν μόνο την τιμή ανά κιλό, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι δεν πρόκειται πάντα για απολύτως όμοια προϊόντα, αφού στο ιχθυοπωλείο αγοράζεται συχνά ολόκληρο το ψάρι.

Η έρευνα καταγράφει ότι οι μεγαλύτερες διαφορές εντοπίζονται κυρίως σε ψάρια που πωλούνται παραδοσιακά ολόκληρα, όπως το λαβράκι και η τσιπούρα, ενώ σε είδη όπως ο σολομός και ο μπακαλιάρος οι αποκλίσεις είναι μικρότερες, καθώς διατίθενται ευρέως και σε μορφή φιλέτου και στον πάγκο του ιχθυοπωλείου.

Παράλληλα, η άνοδος του ψαριού σε συσκευασμένη μορφή συνδέεται με τη συνολικότερη στροφή των σούπερ μάρκετ προς το μοντέλο της γρήγορης και αυτοεξυπηρετούμενης αγοράς. Η ευκολία αυτή προσφέρει εξοικονόμηση χρόνου, μειώνει την αναμονή και παρέχει έτοιμες μερίδες για άμεσο μαγείρεμα.

Ωστόσο, όπως τονίζει η αρχή καταναλωτών, η άνεση αυτή συνοδεύεται από ένα «κρυφό» κόστος που δεν είναι πάντα εμφανές στον καταναλωτή, οδηγώντας σε σημαντικές αποκλίσεις στην τελική τιμή σε σχέση με τον παραδοσιακό πάγκο ιχθυοπωλείου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ