Το ψάρι που μπορεί να ζήσει για ώρες εκτός νερού, να κινηθεί στη στεριά και να κατασπαράζει άλλα είδη

Ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό αφρικανικό γατόψαρο μπορεί να επιβιώνει εκτός νερού για ώρες και απειλεί τοπικά οικοσυστήματα.

Σε ορισμένα ποτάμια της Βραζιλίας οι επιστήμονες παρακολουθούν τα τελευταία χρόνια την εμφάνιση ενός ιδιαίτερα ανθεκτικού ψαριού που δεν ανήκει στην τοπική πανίδα. Πρόκειται για το αφρικανικό γατόψαρο Clarias gariepinus, ένα είδος που προέρχεται από την Αφρική και έχει εισαχθεί σε πολλές χώρες του κόσμου για υδατοκαλλιέργεια.

Το ψάρι αυτό θεωρείται ιδιαίτερα προσαρμοστικό και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εγκατασταθεί σε νέα οικοσυστήματα, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία σε βιολόγους και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Στη Βραζιλία έχουν καταγραφεί πληθυσμοί του είδους σε ποτάμια και υδάτινα συστήματα της πολιτείας Γκοϊάς, κάτι που οδήγησε σε νέες μελέτες για την πιθανή επίδρασή του στην τοπική βιοποικιλότητα.

Ένα εξαιρετικά ανθεκτικό ψάρι

Το Clarias gariepinus είναι γνωστό για την ικανότητά του να επιβιώνει σε περιβάλλοντα όπου άλλα ψάρια δυσκολεύονται να ζήσουν. Διαθέτει ένα ειδικό αναπνευστικό όργανο που του επιτρέπει να απορροφά οξυγόνο από τον αέρα όταν τα επίπεδα οξυγόνου στο νερό είναι χαμηλά.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιβιώνει σε στάσιμα ή φτωχά σε οξυγόνο νερά, όπως βάλτους, λίμνες ή ποτάμια με υψηλές θερμοκρασίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί επίσης να παραμείνει για κάποιο χρονικό διάστημα εκτός νερού, αρκεί το σώμα του να παραμένει υγρό, κάτι που του επιτρέπει να μετακινείται σε μικρές αποστάσεις μέχρι να φτάσει σε άλλο υδάτινο σημείο.

Η ιδιότητα αυτή έχει οδηγήσει συχνά σε υπερβολικές περιγραφές στα μέσα ενημέρωσης, όμως οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι το ψάρι δεν ζει κανονικά εκτός νερού για ημέρες. Η επιβίωση στη στεριά είναι προσωρινή και συνδέεται κυρίως με υγρές συνθήκες.

Γιατί θεωρείται εισβολικό είδος

Το αφρικανικό γατόψαρο είναι επίσης παμφάγο και μπορεί να τρέφεται με ψάρια, έντομα, μικρά ασπόνδυλα και οργανική ύλη. Σε περιοχές όπου δεν έχει φυσικούς θηρευτές, μπορεί να επηρεάσει τους πληθυσμούς άλλων ψαριών και να αλλάξει την ισορροπία ενός οικοσυστήματος.

Γι’ αυτό τον λόγο θεωρείται εισβολικό είδος σε αρκετές χώρες της Ασίας και της Νότιας Αμερικής. Η εξάπλωσή του συνδέεται συνήθως με εκτροφές ψαριών ή με διαφυγή ατόμων από εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας.

Στη Βραζιλία, ερευνητές παρακολουθούν την παρουσία του σε διάφορα υδάτινα συστήματα, καθώς η χώρα διαθέτει εξαιρετικά πλούσια ιχθυοπανίδα και η εισαγωγή ξένων ειδών μπορεί να επηρεάσει τα τοπικά οικοσυστήματα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το ζήτημα των εισβολικών ειδών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες απειλές για τη βιοποικιλότητα παγκοσμίως. Όταν ένα είδος μεταφέρεται σε ένα νέο περιβάλλον χωρίς τους φυσικούς του θηρευτές, μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα και να αλλάξει τη δυναμική των τοπικών πληθυσμών.

Για τον λόγο αυτό τονίζουν ότι η παρακολούθηση και η σωστή διαχείριση τέτοιων ειδών είναι κρίσιμη για την προστασία των ποτάμιων οικοσυστημάτων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ