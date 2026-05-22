Νέα μελέτη λύνει το μυστήριο της Μεγάλης Πυραμίδας: Γιατί άντεξε χιλιάδες χρόνια και ισχυρούς σεισμούς

Επιστήμονες αποκαλύπτουν τα κρυμμένα δομικά χαρακτηριστικά που βοήθησαν τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας να επιβιώσει από σεισμούς επί 4.600 χρόνια.

Η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα της αρχαιότητας όχι μόνο λόγω του μεγέθους και της ιστορίας της, αλλά και επειδή εξακολουθεί να στέκεται σχεδόν ανέπαφη έπειτα από 4.600 χρόνια σεισμών και ακραίων καιρικών φαινομένων.

Μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται τώρα να δώσει πιθανές απαντήσεις στο πώς το μνημείο κατάφερε να επιβιώσει μέσα στους αιώνες. Ερευνητές που δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο Scientific Reports υποστηρίζουν ότι συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά στο εσωτερικό της πυραμίδας λειτούργησαν σαν φυσικό σύστημα αντισεισμικής προστασίας.

Η ομάδα των επιστημόνων πραγματοποίησε δεκάδες μετρήσεις στο εσωτερικό της πυραμίδας του Χέοπα, καταγράφοντας τη λεγόμενη «θεμελιώδη συχνότητα» της κατασκευής - ένα στοιχείο που δείχνει πώς αντιδρά ένα κτίριο στις δονήσεις ενός σεισμού.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Mohamed ElGabry, εξηγεί ότι κάθε κατασκευή διαθέτει μια φυσική συχνότητα ταλάντωσης, παρόμοια με την κίνηση μιας κούνιας. Αν η συχνότητα του εδάφους συμπίπτει με εκείνη του κτιρίου, οι σεισμικές δονήσεις μπορούν να ενισχυθούν επικίνδυνα.

Στην περίπτωση της Μεγάλης Πυραμίδας, όμως, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η βασική συχνότητα της κατασκευής φτάνει περίπου τα 2,3 hertz, σημαντικά υψηλότερα από τη συχνότητα του εδάφους στην περιοχή, που βρίσκεται κοντά στα 0,6 hertz. Αυτό φαίνεται ότι περιόρισε σημαντικά την ενίσχυση των σεισμικών κυμάτων.

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξαν και οι λεγόμενοι «θάλαμοι εκτόνωσης πίεσης», ειδικές εσωτερικές δομές πάνω από τον ταφικό θάλαμο, που πιθανόν βοήθησαν στη διάχυση των δυνάμεων κατά τη διάρκεια σεισμών.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν επίσης ότι η επιλογή τοποθεσίας δεν ήταν τυχαία. Η πυραμίδα κατασκευάστηκε πάνω σε ιδιαίτερα συμπαγές ασβεστολιθικό οροπέδιο, στοιχείο που ενίσχυσε περαιτέρω τη σταθερότητα του μνημείου απέναντι στις σεισμικές δονήσεις.

Παρότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι γνώριζαν τη σύγχρονη φυσική πίσω από αυτές τις ιδιότητες, οι ερευνητές θεωρούν ότι οι κατασκευαστές μάθαιναν σταδιακά μέσα από την εμπειρία και προσαρμόζονταν στις συνθήκες του περιβάλλοντος.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται και σε άλλα αιγυπτιακά μνημεία, όπως η Bent Pyramid και η Pyramid of Djoser, όπου διακρίνονται διαφορετικές αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις και τεχνικές βελτιώσεις.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι αρχαίοι μηχανικοί αξιοποίησαν με εξαιρετική σοφία τα διαθέσιμα υλικά και τη γνώση της εποχής τους, δημιουργώντας κατασκευές που κατάφεραν να αντέξουν στον χρόνο περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ανθρώπινο έργο της αρχαιότητας.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ