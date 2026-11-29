Βάση χαρτιού υγείας του IKEA έγινε steampunk κατασκευή με σωλήνες, φώτα και κρύσταλλο, ύστερα από 60 ώρες δουλειάς.

Σωλήνες με καμπύλες, φωτάκια που λάμπουν και ένας κρύσταλλος ως διακόπτης περιβάλλουν ένα ρολό χαρτί υγείας. Μοιάζει με μικρό κομμάτι μηχανήματος που σώθηκε από πλατό ταινίας επιστημονικής φαντασίας.

Ο δημιουργός του αφιέρωσε 60 ώρες για να μετατρέψει μια συνηθισμένη βάση του IKEA σε αυτή την περίτεχνη steampunk κατασκευή. Ο κρύσταλλος χειρίζεται τα φώτα. Για να πάρεις ένα φύλλο χαρτί, χρειάζεται ακόμα η γνωστή κίνηση: απλώνεις το χέρι και τραβάς.

Το σχέδιο των 10 ωρών που μεγάλωνε διαρκώς

Ο δημιουργός, ξεκίνησε από μια παλιότερη βάση χαρτιού υγείας του IKEA, που του φαινόταν βαρετή. Αρχικά υπολόγιζε ότι η ανανέωσή της θα κρατούσε περίπου 10 ώρες. «Απλώς έπρεπε να προσθέτω και να προσθέτω και να προσθέτω πράγματα σε αυτό», εξήγησε. Όταν τελείωσε, το project είχε απορροφήσει έξι φορές τον αρχικό χρόνο.

Πάνω από το ρολό καμπυλώνει ένα διάτρητο κάλυμμα, ενώ σωλήνες, ρακόρ και γυμνά καλώδια γεμίζουν τον χώρο από πάνω. Στην εικόνα προστίθενται ένα κουτιαστό περίβλημα, ένα πηνίο και μια λεπτή όρθια ράβδος, που δίνουν την εντύπωση ότι εδώ συμβαίνει κάτι πολύ πιο σύνθετο από τη διανομή χαρτιού υγείας.

Ο κρύσταλλος είναι πραγματικός διακόπτης

Το διάφανο, πολυεδρικό κουμπί στα δεξιά δίνει στη βάση έναν πραγματικό διακόπτη που ταιριάζει με την εμφάνισή της. Όταν γυρίσεις τον κρύσταλλο, ανάβουν τα φώτα, όπως επιβεβαίωσε ο δημιουργός απαντώντας σε ερωτήσεις για την κατασκευή.

Κοντά στην κορυφή λάμπει ένα πράσινο φωτάκι, ενώ από τη μία πλευρά εκτείνεται ένας γυάλινος σωλήνας με πορτοκαλί φωτισμό. Παρά το βιομηχανικό στιλ, η τροφοδοσία είναι απλή: ο δημιουργός είπε ότι λειτουργεί με μια συνηθισμένη μπαταρία.

Ο φωτισμός προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο λεπτομέρειας στα πολλά εξαρτήματα και τις καμπύλες επιφάνειες, και αποτελεί μια μικρή ανταμοιβή για όποιον είναι αρκετά περίεργος ώστε να γυρίσει τον εμφανή κρύσταλλο.

Ο δημιουργός περιέγραψε το σημείο εκκίνησης ως ένα προϊόν του IKEA αξίας 10 δολαρίων. Ήταν εξίσου σαφής για τα όρια των νέων δυνατοτήτων του: «Καμία λειτουργία προθέρμανσης ή αυτόματης τύλιξης».

Έτσι, ο κρύσταλλος είναι διακόπτης φωτός και το περίτεχνο σύνολο παραμένει μια βάση χαρτιού υγείας που λειτουργεί χειροκίνητα. Η δουλειά πήγε στην αλλαγή της εμφάνισης και όχι στο να γλιτώνει ο ιδιοκτήτης μια κίνηση.

Όταν τον ρώτησαν γιατί ανέλαβε το project, έδωσε μια ανάλογα ειλικρινή απάντηση: «Αυτό αναρωτιόμουν όλες τις 60 ώρες». Γυρνάς τον κρύσταλλο, θαυμάζεις τα φώτα και τραβάς ένα φύλλο. Το τελευταίο βήμα παραμένει εξ ολοκλήρου χειροκίνητο.

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