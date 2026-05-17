Νέα θεωρία για τη Μεγάλη Πυραμίδα: Μπορεί να λειτουργούσε ως κοσμικό σύστημα επικοινωνίας

Μια νέα αμφιλεγόμενη θεωρία υποστηρίζει ότι η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας ενδεχομένως να μην ήταν μόνο τάφος, αλλά ένα αρχαίο κοσμικό σύστημα επικοινωνίας.

Μια νέα θεωρία γύρω από τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας επαναφέρει στο προσκήνιο τα σενάρια που αμφισβητούν τον παραδοσιακό ρόλο του μνημείου ως βασιλικού τάφου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα.

Σύμφωνα με πρόσφατη μη αξιολογημένη επιστημονική εργασία, η Πυραμίδα του Χέοπα ενδέχεται να είχε σχεδιαστεί ως ένα είδος «κοσμικού συστήματος επικοινωνίας», αξιοποιώντας τη γεωμετρία, τη θέση της στον πλανήτη και τη σχέση της με την κίνηση της Γης.

Η θεωρία εστιάζει κυρίως στην εξαιρετικά ακριβή ευθυγράμμιση της πυραμίδας με τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, αλλά και στη γεωγραφική της θέση, η οποία παρουσιάζει μια εντυπωσιακή αριθμητική σύμπτωση. Το γεωγραφικό πλάτος της πυραμίδας, 29,979234° Β, μοιάζει εντυπωσιακά με την τιμή της ταχύτητας του φωτός, που είναι 299.792.458 μέτρα ανά δευτερόλεπτο.

Ο συντάκτης της θεωρίας υποστηρίζει ότι η θέση της πυραμίδας και η περιστροφή της Γης ίσως επηρέαζαν μοτίβα βαρύτητας που σχετίζονται με την τροχιά του πλανήτη γύρω από τον Ήλιο, δημιουργώντας έναν είδος «πλανητικού φάρου». Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι οι τρεις μεγάλες πυραμίδες της Γκίζας σχηματίζουν ένα ενιαίο σύστημα σημάτων, βασισμένο σε προηγμένες γνώσεις γεωμετρίας και αστρονομίας.

Ωστόσο, η θεωρία αντιμετωπίζεται με έντονο σκεπτικισμό από αρχαιολόγους και φυσικούς. Οι επικριτές επισημαίνουν ότι οι αριθμητικές συσχετίσεις βασίζονται σε σύγχρονα συστήματα μέτρησης, τα οποία δεν ήταν γνωστά στην αρχαία Αίγυπτο, ενώ δεν υπάρχει κανένα επιστημονικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι οι πυραμίδες μπορούσαν να λειτουργούν ως μηχανισμοί μετάδοσης βαρυτικών σημάτων.

Παρά τις αμφισβητήσεις, η νέα θεωρία έχει ήδη πυροδοτήσει νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τα μυστήρια των αιγυπτιακών πυραμίδων και τις πραγματικές γνώσεις των αρχαίων πολιτισμών.

