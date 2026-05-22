Ανατροπή με Γιωτόπουλο: Ο Άρειος Πάγος επανεξετάζει την αποφυλάκισή του

Η υπόθεση της αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μπαίνει ξανά στο μικροσκόπιο, μετά την παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Στο μικροσκόπιο του Αρείου Πάγου μπαίνει η υπόθεση της αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να ασκηθεί αναίρεση κατά του βουλεύματος που άνοιξε τον δρόμο για την έξοδό του από τη φυλακή.

Την υπόθεση χειρίζεται ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, έπειτα από παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Ο τελευταίος ζήτησε να διαβιβαστεί το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, ώστε να εξεταστεί αν υπάρχουν λόγοι για την προσβολή του.

Τι εξετάζει ο Άρειος Πάγος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σχετική κρίση αναμένεται το επόμενο διάστημα. Το Δικαστικό Συμβούλιο είχε κάνει δεκτή την πέμπτη αίτηση αποφυλάκισης που είχε υποβάλει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, παρά το γεγονός ότι σε προηγούμενα στάδια είχαν υπάρξει απορριπτικές εισηγήσεις και κρίσεις.

Ο Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002, κατά την επιχείρηση εξάρθρωσης της «17 Νοέμβρη», και παρέμεινε κρατούμενος για περίπου 24 χρόνια. Το καλοκαίρι του 2027 θα συμπλήρωνε τα 25 χρόνια έκτισης ποινής, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Σε όλη τη διάρκεια της κράτησής του, δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν και δεν εξέφρασε μεταμέλεια για τις πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε. Αντιθέτως, επέμεινε στη θέση του ότι δεν ήταν ο ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων της οργάνωσης.

Η πιθανή παρέμβαση του Αρείου Πάγου κρατά ανοιχτή την υπόθεση, καθώς μένει να φανεί αν το βούλευμα αποφυλάκισης θα παραμείνει ως έχει ή αν θα κινηθεί διαδικασία αναίρεσής του. Την ίδια ώρα, στη φυλακή εξακολουθούν να βρίσκονται καταδικασμένα μέλη της «17 Νοέμβρη», μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδελφοί Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.

