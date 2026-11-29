Το ελληνικό «δαιμόνιο» χτύπησε στην Πάτρα: Κατέβηκε από το σκούτερ για να γλιτώσει το κόκκινο, το έσπρωξε σαν πεζή και συνέχισε αμέριμνη (vid)
Μια διαφορετική «πατέντα» για να αποφύγει την αναμονή στο κόκκινο φανάρι σκέφτηκε μια οδηγός σκούτερ στην Πάτρα, με το βίντεο της κίνησής της να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο βίντεο, η γυναίκα φτάνει με το δίκυκλό της σε διασταύρωση, όπου ο φωτεινός σηματοδότης είναι κόκκινος. Αντί, όμως, να περιμένει να ανάψει το πράσινο, κατεβαίνει από το σκούτερ, το πιάνει από το τιμόνι και αρχίζει να το σπρώχνει με τα πόδια, περνώντας απέναντι μαζί με τους πεζούς.
Η οδηγός φαίνεται να θεωρεί ότι, από τη στιγμή που δεν βρίσκεται πάνω στο όχημα, μπορεί να συνεχίσει την πορεία της σαν πεζή, παρακάμπτοντας ουσιαστικά την υποχρέωση αναμονής στο κόκκινο. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε πλήθος σχολίων, με αρκετούς χρήστες να χαρακτηρίζουν την κίνηση «κουτοπονηριά» και να σχολιάζουν την προσπάθεια παράκαμψης των κανόνων κυκλοφορίας.
Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για την παραβίαση του κόκκινου
Η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη αποτελεί μία από τις σοβαρότερες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), με τον νέο νόμο να προβλέπει αυστηρές διοικητικές κυρώσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 5209/2025 (ΦΕΚ Α΄ 100/13.06.2025), η παραβίαση ερυθρού φωτεινού σηματοδότη τιμωρείται με:
- Πρόστιμο 700 ευρώ.
- Αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.
- Έφυγε από τη ζωή ο εκδότης Στέφανος Πατάκης, ιδρυτής ενός από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους της Ελλάδας
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