«Σεισμός» στο ΟΑΚΑ από το soundcheck των Iron Maiden: Ήχησε στην Αθήνα το «Fear of the Dark» (vid)

Το «Fear of the Dark» ακούστηκε στο soundcheck των Iron Maiden και προκάλεσε ενθουσιασμό στους φίλους της μπάντας πριν από τη μεγάλη συναυλία.

Μετά τους Metallica, σειρά παίρνουν οι Iron Maiden για να ξεσηκώσουν το ελληνικό κοινό, ανεβαίνοντας στη σκηνή του ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου 23 Μαΐου. Οι φίλοι του heavy metal μετρούν ήδη αντίστροφα για μία από τις πιο δυνατές συναυλίες της χρονιάς, με τη βρετανική μπάντα να επιστρέφει στην Αθήνα σε μια περιοδεία που έχει έντονο επετειακό χαρακτήρα.

Το καθιερωμένο soundcheck δεν πέρασε απαρατήρητο, καθώς από τα μεγάφωνα ακούστηκε το εμβληματικό «Fear of the Dark», δημιουργώντας ατμόσφαιρα συναυλίας πριν καν ανοίξει επισήμως η βραδιά.

Για όσους βρέθηκαν κοντά στο ΟΑΚΑ, ήταν το πρώτο μικρό δείγμα από αυτό που αναμένεται να ακολουθήσει το βράδυ του Σαββάτου.

Το ΟΑΚΑ σε ρυθμό Iron Maiden

Η συναυλία των Iron Maiden αναμένεται να ξεκινήσει στις 20:40, με το setlist να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα πρώτα χρόνια της μπάντας και σε τραγούδια που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο heavy metal. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν τα «The Number of the Beast», «The Trooper» και «Iron Maiden», σε ένα πρόγραμμα που υπόσχεται δυνατή νοσταλγία, ένταση και αρκετές στιγμές για sing along.

Το βρετανικό συγκρότημα γιορτάζει 50 χρόνια πορείας μέσα από την παγκόσμια περιοδεία «Run For Your Lives», παρουσιάζοντας ένα setlist βασισμένο στα πιο εμβληματικά άλμπουμ των πρώτων δεκαετιών του. Για τους παλιούς οπαδούς είναι μια επιστροφή στις ρίζες, για τους νεότερους μια ευκαιρία να ακούσουν ζωντανά τραγούδια που καθόρισαν ολόκληρο είδος.

Το κλίμα στην Αθήνα έχει ήδη «ζεσταθεί», με τη θρυλική μασκότ Eddie να κάνει την εμφάνισή της στην πόλη τις προηγούμενες ημέρες, απολαμβάνοντας… ελληνικές στιγμές με φραπέ, σουβλάκι και βόλτες στο Μοναστηράκι. Οι Iron Maiden, άλλωστε, δεν είναι απλώς ένα ακόμη μεγάλο όνομα που περνά από την Αθήνα. Είναι μια μπάντα με φανατικό κοινό στην Ελλάδα και κάθε εμφάνισή της μοιάζει περισσότερο με τελετουργία παρά με απλή συναυλία.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το πρόγραμμα της βραδιάς έχει ως εξής:

Doors open: 17:00

Anthrax: 19:00

Iron Maiden: 20:40

Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, με τους διοργανωτές να συστήνουν στους θεατές να έχουν μαζί τους αδιάβροχο ή poncho.

Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπονται ομπρέλες, καθώς και τσάντες ή σακίδια μεγαλύτερα από μέγεθος Α4.

