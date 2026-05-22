Η μεγάλη μέρα των ημιτελικών του Final Four έφτασε, αλλά ο καιρός στην Αττική δεν δείχνει ιδιαίτερη διάθεση να συνεργαστεί με τους φιλάθλους που θα κινηθούν προς το Telekom Center Athens. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στις 18:00, ενώ στις 21:00 ακολουθεί ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια, με χιλιάδες φιλάθλους να αναμένονται στο Μαρούσι από νωρίς.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, η ηλιοφάνεια των πρωινών ωρών δεν αναμένεται να κρατήσει όλη την ημέρα. Από το μεσημέρι και μετά η εικόνα του καιρού αλλάζει, με βροχές και μπόρες να επηρεάζουν την Αττική, ακριβώς την ώρα που θα αρχίσει και η μαζική μετακίνηση του κόσμου προς το γήπεδο. Για το Μαρούσι, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για βροχή και πιθανές καταιγίδες κυρίως στο διάστημα από το απόγευμα έως το βράδυ.

Με αδιάβροχο και υπομονή προς το ΟΑΚΑ

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για όσους θα ξεκινήσουν από τον Πειραιά ή τα νότια τμήματα της Αττικής με κατεύθυνση το Μαρούσι. Η διαδρομή μπορεί να επηρεαστεί τόσο από την κίνηση λόγω Final Four όσο και από τα καιρικά φαινόμενα, ειδικά αν οι βροχές ξεκινήσουν την ώρα της προσέλευσης. Όσοι κινηθούν με ΗΣΑΠ ή άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς καλό είναι να υπολογίσουν περισσότερο χρόνο και να έχουν μαζί τους αδιάβροχο ή poncho.

Το ίδιο ισχύει και για όσους πάνε με αυτοκίνητο, καθώς η περιοχή γύρω από το ΟΑΚΑ αναμένεται να είναι ιδιαίτερα φορτωμένη κυκλοφοριακά. Η βροχή, ακόμη κι αν δεν έχει μεγάλη διάρκεια, μπορεί να δυσκολέψει την προσέγγιση, την αποβίβαση και την πεζή μετακίνηση προς τις εισόδους του γηπέδου. Η θερμοκρασία, πάντως, θα παραμείνει σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, οπότε το βασικό πρόβλημα δεν θα είναι το κρύο, αλλά οι μπόρες και η πιθανότητα καταιγίδων.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η πρόγνωση της μετεωρολόγου του ERTnews, η οποία ανέφερε ότι από το μεσημέρι και μετά αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ειδικά στα νότια τμήματα της Αττικής και κοντά στον Σαρωνικό, με πιθανότητα ακόμη και για χαλάζι. Σύμφωνα με την ίδια πρόγνωση, τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως το βράδυ, ενώ ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί και το Σάββατο.

